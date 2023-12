Ultimo torna con il suo nuovo singolo “Occhi lucidi”, una dolce dedica d’amore sotto le note di una musica orchestrale.

Per terminare un 2023 ricco di soddisfazioni, Ultimo annuncia l’uscita della nuova creazione musicale, dal titolo “Occhi lucidi”. Fuori da oggi, venerdì 1° dicembre, il videoclip del singolo – creato interamente dallo stesso cantante – vede la partecipazione speciale di una giovane attrice seguitissima.

Ultimo esordisce con “Occhi lucidi”

Continuano le sorprese da parte del cantautore più sensibile del panorama musicale italiano. A preannunciare il successo del nuovo singolo è stata l’etichetta dell’artista romano, Ultimo Records, che ha avvertito tra i commenti: “Preparate i fazzoletti… Tanti fazzoletti”.

In fondo, non avevamo dubbi: la musica di Niccolò Moriconi non può che far emozionare, giungendo dritto al cuore. E grazie alla sua magica arte anche noi ci ritroviamo con gli “Occhi lucidi”, proprio come è stata intitolata la sua ultima canzone.

Dopo giorni di attesa, è lo stesso cantautore di San Basilio ad annunciare l’uscita del brano, oggi venerdì 1° dicembre, sui suoi profili social. Dando anche un assaggio del videoclip che vede la partecipazione di Maria Esposito, nota per il suo ruolo di Rosa Ricci in “Mare Fuori”.

Il significato del brano

Anche il commento della pagina Ultimo Stadi Official ha fatto crescere la curiosità sul progetto nelle scorse ore, finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Il titolo già ci piace, i fazzoletti son già pronti, adesso attiviamo il countdown…”, scriveva la pagina.

In attesa che Ultimo si esprima lui stesso sulla nuova canzone che già si preannuncia come un altro, nuovo, grande successo, le sue parole ci danno già qualche indizio. “Occhi lucidi” parla della nostalgia della vita comune, mentre si è costretti a farsi vedere sempre forti, tutti d’un pezzo.

“Siamo fatti tutti un po’ così, Occhi forti e cuori fragili…”, scrive il cantante sul suo post social, citando una frase del brano, in cui canta l’occasione persa del vivere in concretezza l’amore. Ormai è impossibile riappropriarsi delle cose più semplici, come chiedere un “Come stai?” alla persona amata. Una sensazione nostalgica che al narratore fa diventare, appunto, gli occhi lucidi.

Il nuovo tour negli stadi del 2024

Il nuovo singolo arriva a sette mesi dall’attesissimo nuovo tour 2024, Ultimo stadi 2024 – La favola continua, che prevede 10 date tra cui gli appuntamenti dell’8 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, poi all’Olimpico di Torino e a quello di Roma.

Di seguito il calendario dei live fin qui annunciati:

– 2 giugno allo Stadio San Rocco di Trieste

– 8 e 9 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

– 15 e 16 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

– 22, 23 e 24 giugno allo Stadio Olimpico di Roma

– 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina

– 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova

I biglietti per i nuovi concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Ecco il video del singolo “Occhi lucidi”:

