Nuovo tour negli stadi per Ultimo nel 2024: tutte le date e i biglietti dei concerti del cantautore romano.

Quella di Ultimo è una favola senza lieto fine. O meglio, senza una fine. Il giovane cantautore romano ci ha preso gusto e non vuole più fermarsi. Per il terzo anno consecutivo sarà di nuovo protagonista negli stadi italiani, nel 2024. Nelle settimane scorse aveva già annunciato la data dell’8 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, un appuntamento speciale per lui, che ha dimostrato già lo scorso anno di avere un grande feeling con il pubblico partenopeo.

Ma non sarà solo il Maradona a ospitare il cantautore di San Basilio il prossimo anno. L’artista ha infatti voluto annunciare, in attesa dei concerti di San Siro di quest’anno, le altre date del tour che lo vedrà protagonista tra il mese di giugno e luglio del prossimo anno.

Il tour di Ultimo nel 2024: le date

Uno sguardo al presente ma anche al futuro. Ultimo non vuole lasciare nulla al caso e ha deciso di continuare anche nel 2024 la sua favola con una serie di concerti in giro per l’Italia. Per ora gli appuntamenti annunciato sono cinque, in cinque città diverse. Probabile però che nei prossimi mesi possano essere aggiunte anche ulteriori date.

Ultimo

Questo il calendario dei live fin qui annunciati:

– 2 giugno allo Stadio San Rocco di Trieste

– 8 e 9 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

– 15 e 16 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

– 22, 23 e 24 giugno allo Stadio Olimpico di Roma

– 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina

– 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova

I biglietti per i nuovi concerti del cantautore romano sono in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti di Ultimo nel 2023

Poter ipotizzare quale potrà essere la scaletta dei concerti del 2024 della voce de Il ballo delle incertezze è praticamente impossibile. In attesa di avere maggiori informazioni, riscopriamo quella dei live del tour 2023:

– Sono pazzo di te

– Ovunque tu sia

– Ti va di stare bene

– Sabbia

– Nuvole in testa

– L’unica forza che ho

– Piccola stella

– Poesia senza veli

– Vivo per vivere

– Sora rosa

– Amati sempre

– La stella più fragile dell’universo, Tu, Cascare nei tuoi occhi, Peter Pan, Farfalla bianca, Chiave, Buongiorno vita (medley)

– Ipocondria

– Canzone stupida

– Colpa delle favole

– Sul finale

– Quel filo che ci unisce, Tutto questo sei tu (medley)

– I tuoi particolari

– Supereroi

– Alba, Amare, L’eleganza delle stelle, Solo, Giusy, Rondini al guinzaglio (medley)

– Vieni nel mio cuore

– Ti dedico il silenzio

– Pianeti

– Fateme cantà

– 22 settembre

– Sogni appesi

