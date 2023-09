Tananai ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo aver vissuto due anni ad alta intensità: l’annuncio del cantante.

Tananai lascia a bocca aperta i suoi fan: il cantante ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Dopo due anni vissuti con la quinta ingranata, a grandissima intensità, il cantautore milanese ha scelto di interrompere momentaneamente la sua carriera.

Un modo come un altro per ricaricare le batterie e cercare di concentrarsi su nuova musica da poter proporre ai suoi fan nei prossimi anni. L’annuncio è però arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato senza parole i suoi seguaci, già in crisi di astinenza dopo la decisione piuttosto sorprendente del giovane artista milanese.

I due anni da favola di Tananai

Lo ha comunicato con un breve video tramite social network, come di consueto. Per qualche tempo dovremo fare a meno di Tananai. Niente nuove canzoni, niente nuovi concerti. Alberto ha deciso di concentrarsi nuovamente su se stesso e su la sua musica, per poter ripartire poi con nuova energia nei prossimi anni.

Una decisione comprensibile. Dopo essere stato tra i vincitori di Sanremo Giovani, Tananai ha infatti vissuto un’ascesa sorprendente e per certi versi sconvolgente. Grazie a quel successo è arrivato al Festival di Sanremo, gareggiando tra i big nel 2022 con il brano Sesso occasionale.

Una partecipazione basata più che altro sulla simpatia, ma che ha messo in mostra tutti i suoi limiti, confermati dal venticinquesimo e ultimo posto in classifica. Il suo atteggiamento sempre positivo e autoironico, anche sui social, gli ha però permesso di attirare un numero sempre maggiore di fan, fino all’esplosione sui social e in radio del brano Baby Goddamn, che gli ha consentito di diventare a tutti gli effetti una delle rivelazioni del 2022.

Dopo essersi concesso i primi concerti all’interno di location di un certo livello e aver vissuto un’estate da re dei tormentoni grazie a La dolce vita con l’amico Fedez e Mara Sattei, ha quindi svoltato verso le ballad intense con Abissale, ha pubblicato il suo primo album, Rave, Eclissi, ed è tornato a Sanremo nel 2023 con Tango per prendersi la sua rivincita, mostrando grandi miglioramenti a livello vocale e chiudendo al quinto posto.

Tananai si prende una pausa

Dall’essere un artista di nicchia al diventare una star nazionale, la corsa di Tananai è stata per certi versi incredibile, rapidissima ed esemplare. Dopo Sanremo 2023 il giovane cantautore ha raccolto ancora i frutti del suo incredibile exploit grazie a un lungo tour estivo. L’ultima fatica prima di un inevitabile e meritato periodo di riposo.

All’indomani dell’ultima data, il cantautore ha infatti pubblicato un video per ringraziare i fan del calore e dell’amore che gli hanno dimostrato e per comunicare la sua decisione. Queste le sue parole: “Mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio. (…) Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere, e senso di essere ascoltata“.

Di seguito il video pubblicato dal cantautore:

