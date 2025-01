Ultimo è tornato a Roma dopo la nascita del figlio Enea

Enea è finalmente nato ed Ultimo è tornato a Roma da New York, ma senza Jacqueline e il bambino. Ecco come è stato accolto dai fan.

Ultimo ha trascorso gli ultimi 4 mesi a New York: un periodo significativo della sua vita privata in cui è nato suo figlio Enea. Il cantautore è stato costretto a lasciare momentaneamente gli Stati Uniti per tornare a Roma, dove lo attendevano impegni professionali preponderanti e l’imminente inizio del suo tour, che già promette grande successo.

La sua partenza dagli USA e il ritorno nella capitale italiana sono stati contrassegnati da una calorosa accoglienza all’aeroporto di Fiumicino, dove una folla di fan entusiasti non vedeva l’ora di riabbracciarlo.

Ultimo torna a Roma: una sorpresa all’arrivo

Nonostante sia già abituato ad esuberanti dimostrazioni di affetto da parte dei suoi fan, Ultimo si è detto stupito dal calore mostrato dai suoi sostenitori al suo ritorno. Le immagini del suo arrivo, circondato da centinaia di persone felici di accoglierlo di nuovo a casa, hanno sottolineato il forte legame che l’artista ha saputo creare con i suoi fan.

Una testimonianza dell’amore che la città di Roma e i suoi abitanti nutrono per il cantante, un amore che trascende il semplice apprezzamento musicale per diventare un sentimento più profondo e personale. “Sono tornato a casa” – ha scritto Ultimo nel breve video condiviso su Instagram in cui si vedono centinaia di persone in attesa pronte a riabbracciarlo.

Ultimo

La scelta di una famiglia

La decisione di trasferirsi temporaneamente a New York è stata influenzata da motivazioni personali e pratiche da parte di Ultimo e della compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia ha optato per la Grande Mela affinché il loro primogenito potesse ottenere il doppio passaporto, un passo importante che riflette la volontà di garantire un futuro ricco di opportunità al piccolo Enea.

Dopo il parto, avvenuto il 30 novembre 2024, Jacqueline ha scelto di rimanere negli Stati Uniti insieme al neonato, probabilmente ritenendo prematuro affrontare il viaggio di ritorno in Italia.