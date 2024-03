Tony Effe ha conquistato la prima posizione della Top Album Debut Global di Spotify con Icon, il suo secondo album da solista.

Un debutto straordinario per il nuovo album di Tony Effe, “Icon”. Con questo disco l’ex membro della Dark Polo Gang ha conquistato la prima posizione della Top Album Debut Global di Spotify, la classifica dei 10 migliori debutti mondiali dell’ultima settimana.

Tony Effe pubblica un nuovo album: “Icon”

“Icon” è uscito a 3 anni di distanza da “Untouchable“, primo disco da solista per Tony Effe dopo i successi ottenuti con la Dark Polo Gang. L’album contiene 17 tracce che rappresentano il manifesto della visione del mondo dell’artista romano.

Il trapper ha collaborato con molti artisti per la realizzazione dell’ album. Questi i feat che potete trovare in “Icon“: Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra. La produzione è di Drillionaire.

L’omaggio a Tu Corri dei Gemelli DiVersi

All’interno del disco Tony Effe ha deciso di fare un tributo al gruppo Gemelli DiVersi, molto popolare nei primi anni 2000. Il suo pezzo “Particolari Sporchi” vuole infatti essere un omaggio al brano “Tu corri” del gruppo.

Tony Effe

Grido, uno dei componenti dei Gemelli DiVersi, ha così commentato: “Questa notte è uscito Icon, l’album di Tony Effe e la traccia Particolari Sporchi è un omaggio a Tu corri del 2002 dei Gemelli DiVersi. Per l’occasione Tony mi ha invitato al suo release party e ho avuto modo di fargli personalmente i complimenti, perché ho sentito l’album e spacca“.

Nei pezzi “Sorry” e “Miu Miu” sono poi contenuti atri due omaggi a brani del passato. Nella prima canzone è stato campionato il brano “He made you mine” dei Brighter Side of Darkness, mentre in “Miu Miu” si trovano alcune tracce di “Think (About It)” di Lyn Collins e “Music sounds better with you” del collettivo Stardust.

Riproduzione riservata © 2024 - NM