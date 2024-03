Ospite di Fazio a “Che tempo che fa”, Angelina Mango ha presentato in anteprima il suo nuovo inedito, “Uguale a me”.

A poco più di un mese di distanza dalla sua vittoria a Sanremo con il brano “La noia”, Angelina Mango torna con un nuovo inedito, “Uguale a me”. La giovane cantane lo ha presentato per la prima volta ieri sera durante la trasmissione di Fazio: la sua esibizione ha lasciato il pubblico senza fiato.

Angelina Mango presenta il nuovo inedito

Ospite di “Che tempo che fa”, Angelina ha prima raccontato a Fazio le emozioni provate per la vittoria del Festival di Sanremo, poi si è esibita con due brani. Immancabile “La noia“, ossia la canzone che le ha fatto guadagnare il Leone di Sanremo; poi Angelina ha cantato anche il suo nuovo inedito: “Uguale a me“.

Uguale a me.@angelinamango_ ci emoziona facendoci sentire in anteprima questa canzone che sarà contenuta nel suo nuovo album ❤️ #CTCF pic.twitter.com/bwhhCcOy5w — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 17, 2024

Il pubblico è rimasto senza parole mentre la cantante si esibiva accompagnando la sua voce al pianoforte. Il brano sarà contenuto nel prossimo album di Angelina di cui ancora non si sa la data di uscita. Anche Fazio ha apprezzato la performance: “Pazzesca! Questa ragazza è pazzesca” – ha commentato.

“La noia” supera gli streaming di “Che t’o dico a fa’”

Grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo, Angelina Mango si è guadagnata il diritto di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmo, in Svezia. La cantante porterà sul palco “La noia” in una nuova versione accorciata di 8 secondi per farla rientrare nei 3 minuti previsti dal regolamento del contest.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Secondo molti, Angelina potrebbe aggiudicarsi anche la vittoria finale della kermesse europea, tenendo conto del fatto che il suo brano sta riscuotendo parecchio successo anche fuori dall’Italia . Inoltre, “La noia” ha superato gli ascolti di “Che t’o dico a fa‘”, ottenendo quasi 40 milioni di stream su Spotify.

