Dopo “Origami” che ha segnato la svolta nella sua carriera, Tommaso Stanzani presenta il singolo “Flor de luna”.

Nato ballerino, dopo il suo debutto nella scuola di Amici nel 2021, Tommaso Stanzani comprende che il suo destino non prevede alcun passo di danza. Terminato il suo percorso artistico con Maria De Filippi, si lancia in un drastico cambiamento: dopo “Origami”, nel 2022 l’ormai cantante annuncia il suo singolo intitolato “Flor de Luna”.

Tommaso Stanzani: da ballerino a cantante

Era solo il 2021 quando Tommaso Stanzani è diventato uno degli allievi più amati di Amici. Un traguardo irraggiungibile per molti, quello di diventare il pupillo della Celentano, che difficilmente trova più che discreti i passi a due dei ballerini esordienti.

Eppure Stanzani ci era riuscito, arrivando secondo alla finale vinta invece da Giulia Stabile. Tuttavia, alla fine del suo percorso formativo all’interno della scuola più famosa d’Italia, ha deciso di cambiare strada e mutare totalmente il suo destino.

Dopo aver preso parte al corpo di ballo di Battiti Live, l’artista si mette in gioco in prima persona con una canzone, il suo primo singolo “Origami”. Un traguardo che lui stesso definisce “un altro sogno che diventa realtà“.

Il significato di “Flor de luna”

Con la sua bachata stile latin-pop, Tommaso Stanzani conquista davvero il suo pubblico. Annunciato il 29 luglio del 2022, l’artista si presenta con il suo capolavoro “Flor de luna”, pubblicato da Vinians Prod Srl con distribuzione Ada Music Italy.

Il testo è stato scritto di sana pianta dallo stesso Stanzani, che si è affidato anche alle mani di Mattia Cino Cerri (in arte Cino), Alex Brognara, Zo Vivaldi e Hank.

L’artista descrive la sua canzone come “quell’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna. Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito“.

Di seguito il video ufficiale del singolo “Flor de luna”:



