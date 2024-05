Tommaso Paradiso annuncia il “Tommy Summer Tour 2024”

Tommaso Paradiso ha annunciato che questa estate tornerà ad esibirsi live con il “Tommy Summer Tour 2024”: ecco le date dei concerti.

Dopo un periodo di relativo silenzio nel panorama musicale, Tommaso Paradiso torna a far parlare di sé con un annuncio che riscalderà l’estate dei suoi fan. Il cantautore, noto per i suoi brani che hanno scalato le classifiche italiane, ha svelato il programma del suo prossimo tour estivo, il “Tommy Summer Tour 2024“.

L’ultimo lavoro discografico di Paradiso, “Sensazione stupenda“, risale a ottobre del 2023, e da allora i suoi ascoltatori attendono con impazienza di vederlo nuovamente esibirsi dal vivo.

Le date del “Tommy Summer Tour 2024”

Con l’arrivo della stagione estiva, Tommaso Paradiso ha finalmente annunciato le tappe del suo attesissimo tour. Il cantante si esibirà diverse città italiane, portando la sua musica in alcune delle location più suggestive del Paese. La serie di concerti, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, prenderà il via il 30 giugno 2024 al FERRARA SUMMER FESTIVAL.

Queste le date fino ad ora confermate:

30 giugno 2024 – FERRARA SUMMER FESTIVAL Ferrara

4 luglio 2024 – ROCK IN ROMA Roma

7 luglio 2024 – PISTOIA BLUES Pistoia

13 luglio 2024 – NOSOUND FEST Servigliano (FM)

19 luglio 2024 – VILLA BELLINI Catania

20 luglio 2024 – CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA Palermo

15 agosto 2024 – RED VALLEY FESTIVAL Olbia

21 agosto 2024 – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL Paestum

22 agosto 2024 – BANCHINA SAN DOMENICO Molfetta

24 agosto 2024 – Teatro dei Ruderi di Cirella Diamante (CS)

Un tour che promette spettacolo

Il “Tommy Summer Tour 2024” sembra promettere un’esperienza indimenticabile per i fan del cantautore. Le location scelte per le esibizioni sono note per la loro bellezza e unicità, offrendo il contesto perfetto per concerti estivi. Mentre si attende ulteriore musica nuova da Tommaso Paradiso, i suoi ascoltatori possono già iniziare a prepararsi per un’estate all’insegna dei suoi successi, pronti a cantare e ballare sotto le stelle nei più bei festival dell’Italia.