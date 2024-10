Scopri l’ascesa di Tananai nel panorama musicale italiano e i dettagli del suo atteso “Tananai Live 2024”.

L’ascensione di Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nel vasto e variopinto panorama musicale italiano è un fenomeno che cattura l’immaginazione di critici e appassionati. Dopo un’annata trionfale segnata da premi e successi discografici, il talento milanese si appresta a conquistare i palchi dei principali palasport italiani con il suo “Tananai Live 2024“, un tour che si annuncia come un appuntamento da non perdere per i fan.

I successi di un anno indimenticabile

Il 2023 si è rivelato un anno di svolta per Tananai, caratterizzato da una serie di traguardi significativi. La sua scalata al successo è iniziata con il quinto posto al Festival di Sanremo, grazie al brano “Tango”, che non solo ha conquistato il quadruplo disco di platino ma è stato anche incluso nella riedizione digitale del suo secondo album “Rave, Eclissi”, posizionandosi tra i 10 album più venduti dell’anno. Questi primi riconoscimenti hanno aperto le porte a un tour sold out nei palazzetti e alla partecipazione ai maggiori festival musicali italiani durante l’estate, consolidando il suo ruolo nella scena musicale contemporanea.

“Tananai live 2024”: date e biglietti del tour

Dopo un breve periodo di pausa, Tananai è pronto a ritornare sotto i riflettori con “Tananai Live 2024”. Tra novembre e dicembre, il cantante si esibirà in undici città italiane, toccando mete come Milano, Roma, Torino e Bologna, tra le altre. L’approdo del cantante in queste località promette di essere un’autentica celebrazione musicale, portando sul palco l’energia e la passione caratteristiche delle sue performance. Gli appuntamenti con “Tananai Live 2024” si apriranno a Jesolo il 2 novembre per poi proseguire nelle maggiori arene italiane, tra cui doppie date all’Unipol Forum di Milano. Il tour continuerà poi a toccare importanti venue come il Nelson Mandela Forum di Firenze, la Kioene Arena di Padova, fino a concludersi all’Inalpi Arena di Torino il 3 dicembre. I fan interessati a partecipare ad uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno musicale italiano dovrebbero tenere d’occhio i distributori autorizzati come TicketOne per l’acquisto dei biglietti.

Il repertorio: una scaletta ricca

La scaletta prevista per i concerti di Tananai promette un’esperienza immersiva nel suo universo musicale:

Quelli come noi

Nera Salsa di Soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Sognami

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

La dolce vita

Rave, Eclissi

Giugno

Estate

Baby Goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai

Tananai: tra elettronica e innovazione

La carriera di Tananai ha preso il via nel 2017, con esordi nell’elettronica fino alla definitiva ascesa nel panorama musicale italiano. Le sue sperimentazioni e i suoi singoli di successo come “Giugno” e “Maleducazione” hanno segnato tappe fondamentali nel suo percorso, svelando un’artista capace di rinnovarsi e di coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Oggi, con il tour “Tananai Live 2024“, il cantante milanese si appresta a confermare il suo talento, incantando i fan con performance energiche e memorabili nei palasport di tutta Italia.