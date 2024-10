Scopri il ritorno dei Finley al Forum di Milano il 16 ottobre 2024: un viaggio nostalgico nel pop punk italiano.

Nella cornice storica del Forum di Milano, cuore pulsante degli eventi live della metropoli, si prepara a risuonare l’eco di un’epoca che ha colorato l’adolescenza di molti: i Finley, band simbolo del pop punk italiano, annunciano il loro ritorno sul palco per un concerto che promette di essere un vero e proprio tuffo nella nostalgia. Questo evento, fissato per mercoledì 16 ottobre 2024, segna un momento significativo non solo per i fan di lunga data ma anche per i quattro artisti, rievocando il luogo che quasi vent’anni fa ha rappresentato la loro rampa di lancio verso il successo nazionale. La serata al Forum di Milano si annuncia come una celebrazione potente del percorso dei Finley, band che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi ha vissuto gli anni 2000 al ritmo delle loro melodie energiche e dei loro testi carichi di significato. Con brani come “Fumo e cenere”, “Adrenalina” e “Diventerai una star”, hanno narrato le vicissitudini emotive di un’intera generazione, diventando simbolo di un’epoca caratterizzata dagli MP3 e dai primi amori. Il concerto è quindi un’occasione per rivivere quelle emozioni, in un viaggio nel tempo dove la musica funge da ponte tra passato e presente.

La possible scaletta

Il gruppo ha anticipato una scaletta che si preannuncia come un percorso emozionale attraverso i loro maggiori successi, una selezione di brani che hanno fatto la storia del pop punk italiano e che rappresentano le varie fasi della carriera della band:

Sempre Solo Noi

Adrenalina

Ad occhi chiusi

Keep Calm And Carry On

Il tempo di un minuto

Sole di settembre

Dentro alla scatola

Odio il DJ

Scegli me

Armstrong

Tutto quello che ho

Diventerai una star

San Diego

Ricordi

Fantasmi

Fumo e cenere

Sirene

Tutto è possibile

Finley

Un appuntamento imperdibile

L’evento al Forum si preannuncia dunque come una tappa imprescindibile per i fan dei Finley, vecchi e nuovi, e per chiunque desideri immergersi in un’atmosfera di pura nostalgia, ma anche di celebrazione del potere evocativo della musica. Sarà un modo per ricordare che, nonostante le sfide e il tempo che passa, alcune emozioni rimangono immutate, pronte a essere rievocate attraverso le note di canzoni che hanno segnato un’epoca. Per i quattro artisti, sarà anche l’occasione per dimostrare come, a distanza di quasi due decenni, la loro arte continui a parlare al cuore di chi li ascolta, confermando che la passione per la musica non conosce tempo.

In conclusione, il concerto dei Finley al Forum di Milano nel 2024 non è soltanto un evento musicale, ma un ponte tra generazioni, un’occasione per ritrovare parte di sé stessi e celebrare insieme che, in effetti, “tutto è possibile”.