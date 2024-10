Il ritorno dei Finley: il 16 ottobre si esibiranno al Forum di Assago

I Finley si esibiranno il 16 ottobre al Forum di Assago: il 24 maggio hanno pubblicato il loro album di ritorno, “Pogo Mixtrape vol.1”.

I Finley sembravano una di quelle band per adolescenti degli anni 2000 destinate a svanire nel nulla dopo il grande successo. Invece Il gruppo punk-rock è tornato in grande stile sulla scena musicale e si prepara per un imperdibile evento il 16 ottobre al Forum di Assago.

Finley: il grande ritorno live

Annunciato come il più grande show nella carriera ventennale dei quattro, l’evento del 16 ottobre vuole essere un ponte tra il passato glorioso e il presente vibrante della band. I Finley porteranno sul palco sia le hit che li hanno consacrati come icone punk-rock italiane, sia i brani del loro ultimo lavoro “Pogo Mixtape Vol.1“, uscito a 7anni dall’ultima produzione in studio.

Per i Finley, l’evento non è solo un concerto, ma un simbolo dell’evoluzione artistica e personale della band. “L’abbiamo chiamato ‘Tutto è possibile al Forum‘ perché è il titolo del nostro primo disco e chiaramente vogliamo fare in modo che chi si trovi là ricordi il pezzo della propria vita. Abbiamo lasciato brani che evidentemente hanno toccato i cuori di tante persone in quel momento, ma chiaramente ci saranno anche tanti pezzi nuovi, dell’album nuovo, tanti ospiti, per mostrare anche il nostro presente a chi se lo è lasciato scappare.” – spiega Dani.

Pedro sottolinea: “La nostalgia è un ottimo richiamo per tanti che in questi anni, nei nostri momenti di minore esposizione mediatica, ci hanno un po’ perso di vista. Quello è un ottimo megafono iniziale, ma in questi anni abbiamo fatto vedere a tante persone che oltre alla nostalgia nella nostra musica c’è qualcosa di più. Non vediamo l’ora di essere al Forum per far vedere a tutti cosa sappiamo fare. C’è voglia di dimostrare quello a cui abbiamo lavorato in questi anni”.

Oltre la boyband: la nuova percezione dei Finley

Lungo il percorso che li ha portati a riconquistare il proprio spazio nel panorama musicale, i Finley hanno affrontato la sfida di ridisegnare la percezione che il pubblico aveva di loro.

Pedro spiega: “La sottovalutazione che tanti hanno avuto nei nostri confronti, perché magari ci vedevano unicamente come una boyband con gli strumenti, ha portato a una maggiore sorpresa quando una persona si avvicinava con curiosità e si trovava di fronte qualcosa di vero, una band che aveva una coesione e una sintonia, che portava oltre a quelle hit che avevano rappresentato l’adolescenza di tanti, molte altre cose interessanti”.