Scopri il LONEWOLF TOUR di MadMan: un viaggio nell’emozionante scena rap con date nelle maggiori città italiane.

Nell’effervescente panorama della musica rap italiana, MadMan si distingue come uno degli artisti più notevoli e talentuosi, con una carriera costellata da successi e collaborazioni di rilievo. Questo autunno, l’artista è pronto a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico con il “LONEWOLF TOUR“, una serie di concerti live che promettono di essere un appuntamento imperdibile per i fan e gli appassionati di rap.

Una tournée attesa

Dopo il lancio del suo ultimo album, “LONEWOLF”, MadMan ha annunciato un tour autunnale che toccherà i club delle principali città italiane. I concerti live rappresentano per l’artista l’opportunità di esprimere al meglio la sua energia e il suo carisma, trasmettendo al pubblico l’intensità delle sue tracce. Questa serie di sette appuntamenti vedrà MadMan portare sul palco le nuove canzoni dell’album, insieme al suo consolidato repertorio.

Le date da non perdere

Il “LONEWOLF TOUR”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, prende il via il 30 ottobre a Padova, per poi proseguire nelle seguenti date e location:

2 novembre, Venaria Reale (To) – Teatro Della Concordia

3 novembre, Milano – Fabrique

7 novembre, Firenze – Viper Theatre

8 novembre, Nonantola (Mo) – Vox Club

15 novembre, Molfetta (Ba) – Eremo Club

19 novembre, Roma – Atlantico

Per i dettagli sui biglietti, gli interessati possono visitare il sito di Magellano Concerti.

Un artista di rilievo nella scena rap italiana

MadMan, al secolo Pierfrancesco Botrugno, classe 1988, ha iniziato a farsi conoscere nell’ambiente hip hop con i primi mixtape e un album autoprodotto, per poi emergere grazie alla collaborazione con Gemitaiz. Insieme hanno dato vita a progetti di successo come il mixtape “Haterproof” e gli album “Kepler” e “Scatola Nera”. La carriera di MadMan è stata costellata da rilasci di mixtape e album che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il triplo platino per il singolo “Veleno 6” e certificazioni platino e oro per gli album “Back Home” e “MM Vol. 3”.

Verso il futuro

Nell’ultima decade, MadMan ha costruito una solida carriera, riconosciuto per il suo stile unico e la sua capacità di innovarsi. Il “LONEWOLF TOUR” si presenta come l’ultima occasione per vivere l’intensità del suo rap dal vivo, testimoniando la continua evoluzione di un artista che ha saputo lasciare un segno indelebile nella musica italiana. Con il suo ultimo album e questa serie di concerti, MadMan conferma la sua posizione di spicco nel panorama rap, promettendo ai fan esperienze live indimenticabili.