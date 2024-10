Scopri Rhove e il suo stile rap , in attesa del suo concerto a Bologna l’11 ottobre 2024. Un fenomeno culturale ascendente.

In un mondo musicale in continua evoluzione, dove le barriere geografiche diventano sempre più sottili, emerge con forza l’identità di un giovane artista che porta con sé la freschezza delle sue radici provinciali. Rhove, classe 2001, sta conquistando il panorama musicale con il suo stile unico, che fonde l’essenza della provincia italiana con le vibranti sonorità del rap francese. Questo giovane talento si prepara ad incantare il pubblico con un concerto previsto per l’11 ottobre 2024 a Bologna, promettendo un’esperienza unica e immersiva nelle sue narrazioni musicali.

Nato e cresciuto nella provincia italiana, Rhove porta nelle sue vene non solo il sangue della sua terra, ma anche il desiderio di raccontarla mediante il linguaggio universale della musica. Sin dalla tenera età, ha esplorato il mondo del rap, facendo delle prime armi nei centri sociali e nelle discoteche locali. Questo percorso gli ha permesso di sviluppare uno stile personale che lui stesso definisce atipico e innovativo. Il nome d’arte, un ingegnoso gioco di parole tra il suo cognome, Samuel Roveda, e la provincia di origine, Rho, simboleggia il profondo legame con le sue radici e la volontà di essere voce di una realtà spesso sottovalutata. Un elemento distintivo della musica di Rhove è la forte influenza delle sonorità urban francesi.

Tra le sue ispirazioni, spiccano nomi noti della scena rap francese come JUL, Stromae, SCH, e Doria, oltre a riferimenti internazionali quali Morad. Questo mix culturale non solo arricchisce le sue composizioni di una varietà sonora peculiare ma testimonia anche di un’attenzione verso dinamiche musicali che oltrepassano i confini nazionali, proponendo un dialogo tra diverse realtà urbane.

Verso il concerto di Bologna: la possibile scaletta

La possibile scaletta:

Alé (feat. Capo Plaza)

Petit Fou Fou (feat. ANNA)

Europa

Amore Mio (feat. Sfera Ebbasta, Jul)

Ancora

Pelé

Shakerando

Cancelo

LAPROVINCE #3

Vestiti da Rapper (feat. Guè)

Rhove

Un fenomeno culturale in ascesa

Rhove rappresenta non soltanto una nuova voce nel panorama rap italiano, ma anche un fenomeno culturale che ridefinisce le coordinate della musica contemporanea. Con la sua profonda connessione con la provincia e l’apertura verso influenze musicali internazionali, dimostra come oggi l’identità artistica non sia più limitata dalla geografia. Il concerto di Bologna si preannuncia come un momento significativo in questo percorso, offrendo al pubblico una testimonianza viva dell’evoluzione musicale in atto, dove le storie di provincia incontrano il palcoscenico globale in una sinfonia di versi e melodie senza confini.