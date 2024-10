Caparezza sorprende i fan: “Sto scrivendo un nuovo album”

Per celebrare il suo 51esimo compleanno, Caparezza ha rivelato ai fan di essere a lavoro su un nuovo album.

A tre anni di distanza dall’uscita del suo ultimo album “Exuvia” e dall’annuncio di dover rallentare con i concerti a causa di una diagnosi di acufene e ipoacusia, Caparezza ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato.

In occasione del suo 51esimo compleanno, l’artista ha infatti pubblicato su Instagram un post in cui ha rivelato di essere a lavoro su un nuovo album di inediti.

Caparezza: in arrivo un nuovo album

Il rapper ha pubblicato una foto di sé in studio, davanti a un monitor che mostra la cifra 51, seguita da un annuncio che ha colto tutti di sorpresa: è al lavoro su un nuovo album che, come sottolinea con la sua tipica ironia, richiederà “tempo, modo e persino coniugazione” ma che sicuramente arriverà.

Battaglia contro l’acufene e l’ipoacusia

Gli ultimi anni per Caparezza sono stati contrassegnati da una lotta contro l’acufene e l’ipoacusia, due condizioni che hanno profondamente influito sulla sua capacità di esibirsi e vivere la musica nel modo abituale.

L’acufene, comunemente definito come un disturbo uditivo caratterizzato dalla percezione di suoni, quali ronzii o sibili, in assenza di una fonte esterna, si è rivelato un ostacolo difficile da superare per l’artista. All’acufene si è aggiunta l’ipoacusia, un deterioramento dell’udito che colpisce prevalentemente le persone anziane, ma che può verificarsi anche a seguito di esposizioni prolungate a suoni ad alto volume.

Con l’annuncio di un nuovo album, Caparezza sembra voler aprire un nuovo capitolo della sua carriera, mostrando una resilienza che sorprende e incoraggia. Anche se ha ammesso apertamente le difficoltà incontrate negli ultimi anni, dovendo fare i conti con limitazioni significative sia nella produzione musicale che nelle esibizioni dal vivo, il suo desiderio di continuare a esprimersi attraverso la musica non si è mai affievolito.