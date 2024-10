Scopri il grande ritorno degli Articolo 31 ad Assago il 9 ottobre: un viaggio musicale dalle hit storiche a brani innovativi.

In una serata che si prospetta indimenticabile, gli Articolo 31, band iconica del panorama musicale italiano, tornano a far vibrare i loro fan con un concerto programmato il 9 ottobre ad Assago. Per i seguaci del gruppo, la scaletta prevista è un vero e proprio viaggio musicale attraverso la storica carriera della band. Si va dai loro esordi con brani che hanno segnato un’epoca, fino ad arrivare a pezzi più recenti che mostrano come gli Articolo 31 siano riusciti a reinventarsi mantenendo sempre quella caratteristica verve che li distingue. Gli Articolo 31, formati da J-Ax e DJ Jad, hanno rivoluzionato la musica italiana introducendo sonorità e temi inusuali per l’epoca della loro formazione nei primi anni ’90. Con un mix unico di rap, funk e altri generi, hanno raccontato la società italiana con ironia, critica sociale e una freschezza che ancora oggi li rende estremamente attuali e seguiti.

Una scaletta che promette emozioni

La scaletta prevista per il concerto di Assago è un viaggio attraverso la carriera degli Articolo 31, dalle prime hit che li hanno consacrati come pilastri della scena musicale italiana a brani meno noti ma altrettanto significativi come:

Filosofia del Fu*k-Off Così com’è Non c’è rimedio Nessuno Un urlo La fidanzata Gente che spera Il Funkytarro Strada di città 2000 (xché sì) 2030 Domani Fu*k you Volume Venerdì Tranqi Funky Non è un film Italiano medio Domani smetto Spirale ovale La mia ragazza mena Senza dubbio Due su due con Grido Maria (sweet home Alabama) A pugni col mondo Rap ‘n roll Immorale Intro Ostia Lido Maria Salvador Io Zak e la tromba Senza Pagare con Fedez Vai bello con la Spaghetti Funk Un bel viaggio

Una serata da non perdere

Il concerto degli Articolo 31 ad Assago si preannuncia come un evento imperdibile per i fan di vecchia data e per coloro che desiderano scoprire il meglio del rap italiano, capace di evolvere senza mai perdere la sua essenza. L’evento musicale sarà un vero e proprio ritorno alle radici per la band e i suoi fan, un’occasione per celebrare insieme la musica, la vita e le infinite possibilità che il futuro può ancora riservare. Sarà una serata all’insegna della buona musica, dove ritmo, parole e significati si fonderanno in un’esperienza unica e indimenticabile.