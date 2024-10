Ghali: in arrivo il nuovo singolo “Niente panico”

Ghali ha annunciato sui social che l’11 ottobre uscirà il suo nuovo singolo “Niente panico”, un messaggio di coraggio e resilienza.

Ad annunciare l’uscita di “Niente panico” il prossimo 11 ottobre è stato lo stesso Ghali che su Instagram ha pubblicato una piccola anticipazione del brano. L’artista lo ha definito “la canzone più importante della mia vita”:

“Niente panico”: un messaggio di coraggio e resilienza

Per Ghali l’uscita di “Niente panico” è una tappa fondamentale del suo percorso artistico. “È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso.” – ha raccontato l’artista.

“Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in “Niente Panico”, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui.” – prosegue.

Un viaggio artistico e personale

La creazione di “Niente Panico” è stata un’avventura lunga oltre due anni, durante i quali il brano ha subìto un’evoluzione continua, crescendo e maturando insieme al suo creatore. ano ha subìto un’evoluzione continua, crescendo e maturando insieme al suo creatore.

Ghali descrive il processo di scrittura come un diario di bordo fatto di frammenti di vita, collezionati e assemblati in giro per il mondo. Questa esperienza globale ha permesso alla canzone di arricchirsi di nuove prospettive e significati, riflettendo la crescita personale e artistica di Ghali e la trasformazione delle sue esperienze in un messaggio universale di forza.

All’uscita deI singolo si accompagna un’altra novità interessate: lo stesso giorno verrà pubblicato il videoclip ufficiale diretto e girato da due eccellenze italiane, i Fratelli D’Innocenzo. “Niente Panico” promette di essere non solo una canzone dal forte impatto emotivo, ma anche un piccolo gioiello d’arte visiva capace di mettere in luce l’intensità e la vulnerabilità di Ghali.