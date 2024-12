Il mondo della musica, ha celebrato un anno particolarmente rivelatore attraverso gli annunci di Spotify Wrapped 2024, facendo luce sui gusti e le tendenze degli ascoltatori.

Questa panoramica annuale non solo ha premiato gli artisti e i brani che hanno segnato l’anno, ma ha anche offerto una finestra sulle dinamiche culturali che animano sia il panorama italiano sia quello globale della musica. L’anno musicale 2024 ha visto l’ascesa di Geolier al vertice delle classifiche italiane. Questo rapper napoletano, con oltre 1,2 miliardi di stream, ha infranto il dominio triennale di Sfera Ebbasta, aggiudicandosi il primo posto nelle categorie di artista, album e canzone più ascoltati in Italia. La sua canzone “I P’ Me, Tu P’ Te”, arrivata seconda al Festival di Sanremo 2024, ha riscosso un successo straordinario, segnando un momento fondamentale nella carriera del rapper e attestandosi come la canzone più ascoltata dell’anno.

L’anno ha segnato anche la consacrazione di molteplici artiste nel panorama musicale italiano. Il fenomeno Anna con il suo album “Vera Baddie” si è distinto come l’artista femminile più ascoltata, piazzandosi al quinto posto nella classifica generale e rompendo un predominio maschile. Artiste come Rose Villain, Annalisa e le icone Elodie e Madame hanno continuato a imporsi con forza, dimostrando che il talento femminile sta rivendicando il proprio spazio nell’industria musicale.

Sguardi oltre confine: il successo internazionale

La scena internazionale ha rispecchiato la tendenza a un’intensa diversificazione. Taylor Swift ha mantenuto il suo status di artista più ascoltata a livello mondiale, mentre Sabrina Carpenter ha sorpreso con il suo brano “Espresso”, diventando la canzone con il maggior numero di stream del 2024. Gli artisti italiani come Måneskin, MEDUZA e Gabry Ponte hanno dimostrato la loro capacità di attraversare le frontiere, portando l’italianità nel mondo attraverso la loro musica.

Taylor Swift

Riflessioni su un anno straordinario

Come appassionato di musica e DJ, non posso che esaltare la diversità e la ricchezza che hanno contraddistinto questo anno musicale. Il successo di Geolier, la rinascita femminile nel settore, e l’impatto globale di artisti internazionali e italiani all’estero, palesano un’industria in continua evoluzione e espansione. Il Festival di Sanremo continua a dimostrarsi un punto di riferimento significativo per la musica italiana, catalizzando attenzione e ascolti ben oltre il periodo della sua effettiva realizzazione.

Spotify Wrapped 2024 ha confermato il ruolo della piattaforma come prisma attraverso il quale osservare e comprendere le tendenze musicali: uno strumento indispensabile per artisti, produttori e appassionati, desiderosi di scoprire e celebrare la musica che modella i nostri tempi. Con la curiosità già rivolta verso il futuro, è palpabile l’attesa per vedere quale direzione prenderà la musica nel 2025.