Sanremo giovani sceglie gli 8 finalisti per il Festival

La fase preliminare per accedere al prestigioso Festival di Sanremo si è conclusa ieri sera con la trasmissione su Rai2 di Sanremo Giovani.

Nell’universo della musica italiana, il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno è ufficialmente iniziato. L’evento, condotto da Alessandro Cattelan, ha avuto il compito di selezionare gli otto finalisti che si contenderanno un posto sul palco di Sanremo nelle Nuove Proposte. Tra emozioni, musica e talento, scopriamo insieme i nomi degli artisti che hanno stregato la giuria, i loro background e le curiosità che li distinguono in questa corsa alla ribalta della scena musicale italiana.

Quest’anno, i finalisti di Sanremo Giovani rappresentano un mix eterogeneo di stili, influenze e percorsi artistici, ma con un denominatore comune: il talento. Tra questi troviamo Mew, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Vale Lp e Lil Jolie che si sono guadagnati il pass per la finale grazie alle loro performance eccezionali. Ai sei si aggiungono Maria Tomba ed Etra, selezionati tramite il percorso di Area Sanremo, che hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più capace di affascinare sia il pubblico sia la critica.

Alex Wyse

Dalla tv al palco di Sanremo

Curiosamente, gran parte dei finalisti di quest’edizione proviene da esperienze precedenti in altri programmi televisivi musicali, delineando un percorso ormai consolidato nel quale i talent show fungono da trampolino di lancio per i giovani artisti. Nomi come Mew, Alex Wyse e Lil Jolie sono emersi dal programma “Amici“, mentre Vale Lp, Maria Tomba, Selmi, Settembre e Angelica Bove hanno tutti alle spalle una partecipazione a “X Factor“. L’eccezione è rappresentata da Etra, l’unico tra i finalisti a non aver calcato le scene televisive prima di approdare a Sanremo Giovani, aggiungendo così un tocco di mistero e freschezza alla competizione.

Un’attenzione particolare merita la performance di Maria Tomba che, con il suo singolo “Goodbye (Voglio Good Vybes)”, ha saputo conquistare il pubblico sfruttando un mix originale di autoironia e immediatezza. Il suo brano, un inno alla leggerezza e alla libertà espressiva, si distingue per un ritornello orecchiabile e per un testo che gioca con i cliché del pop moderno in chiave trash, rispecchiando una tendenza musicale sempre più apprezzata dal pubblico giovanile.

Il prossimo appuntamento

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla prossima tappa di questo viaggio musicale, la serata evento “Sarà Sanremo” del prossimo 18 dicembre su Rai1. In quella occasione, vedremo i finalisti esibirsi con l’obiettivo di guadagnarsi uno dei quattro ambiti posti per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. La selezione sarà atto finale di un percorso ricco di emozioni e musica che, ancora una volta, testimonia la vitalità e il dinamismo della scena musicale italiana contemporanea. Con la guida esperta di Carlo Conti e il supporto di una giuria variegata, Sanremo Giovani continua a essere un punto di riferimento per scoprire le nuove stelle del panorama musicale nazionale.