Damiano David annuncia il primo tour mondiale da solista: le date

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha annunciato il suo primo tour da solista: ci saranno ben 31 date. Scopriamo tutti i dettagli!

Dopo aver pubblicato i suoi primi due singoli senza i Maneskin, “Silverlines” e “Born with a broken heart”, Damiano David ha annunciato ai fan un’altra elettrizzante novità: nel 2025 farà il suo primo tour mondiale da solista.

Sono previste ben 31 date in tutto il mondo, in Europa, Asia, America e anche in Australia, e solo due saranno in Italia. Scopriamo tutti i dettagli!

Damiano David, tour solista: cosa succede con i Maneskin

Dopo la pubblicazione dei due singoli e l’annuncio del tour mondiale da solista, i fan non possono fare a meno di chiedersi se questa sia la fine dei Maneskin, la band di David. Lo scorso ottobre, durante la sua intervista a Che tempo che fa, l’artista ha rassicurato il pubblico dichiarando: “È tutto ok. Siamo amici come prima. È una pausa, è un Erasmus“.

Di fatto, però, sembra che la carriera di Damiano stia prendendo una svolta che gli impedirà, ameno per il momento, di lavorare a dei progetti condivisi con gli altri membri della band. I Maneskin si stanno sciogliendo? Per ora non ci resta che aspettare nuove dichiarazioni da parte dei membri del gruppo.

Maneskin

Damiano David: le date del tour e i biglietti

Il tour mondiale da solista di Damiano David inizierà a Varsavia l’11 ottobre 2025 e lo porterà ad esibirsi in tutto il mondo con ben 31 date fino ad ora confermate. In Italia sono previsti solo due concerti: Roma e Milano.

I biglietti per il World Tour 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre. Inoltre, mercoledì11 dicembre a partire dalle ore 10.00 è prevista per i fan una presale esclusiva a cui si può accedere registrandosi sul sito damianodavidofficial.com. Per le sole date italiane del tour, registrandosi su vivoconcerti.com/vivo-club, è possibile accedere ad una prevendita che partirà dalle 10.00 di venerdì 13 dicembre fino alle 9.00 di lunedì 16 dicembre.

Ecco tutte le date del tour: