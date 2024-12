Scopri il tour 2024 di Antonello Venditti, celebrazione di 40 anni di musica con concerti in location iconiche italiane.

Il cantautore Antonello Venditti celebra quarant’anni di successi con un tour evocativo e ricco di emozioni. Con una carriera costellata da brani che hanno segnato la storia della musica italiana, Venditti si appresta a calcare le scene di tutta Italia nel 2024, offrendo ai suoi fan l’opportunità di rivivere le sue canzoni più emblematiche, inclusa la presentazione dell’ultimo singolo “Dì una parola”. Questo anniversario sarà commemorato attraverso concerti in location suggestive, che costituiranno tappe imperdibili per gli amanti della sua musica.

Un tour in celebrazione

L’avventura musicale per il 2024 di Antonello Venditti, denominata “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary“, rappresenta un omaggio ai quarant’anni del suo percorso artistico. Il viaggio inizierà il 19 maggio all’Arena di Verona, concludendosi il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour attraverserà l’Italia, fermandosi in luoghi di grande fascino e importanza culturale, come le Terme di Caracalla a Roma, il Pistoia Blues Festival, e molti altri, promettendo serate di grande suggestione musicale e emotiva.

Le location da ricordare

Le tappe del tour includono concerti nelle più belle arene, teatri all’aperto e piazze storiche italiane. Dall’atmosfera evocativa delle Terme di Caracalla alle intense serate Pistoia Blues, passando per le performance nei festival estivi sparsi in tutta la penisola, fino al grande evento di chiusura a Roma. La varietà delle location selezionate dimostra la volontà di rendere omaggio a diversi angoli d’Italia, esaltando la bellezza del paese attraverso la musica.

La magia di una scaletta intramontabile

Nel corso di questi appuntamenti live, Venditti delizierà il pubblico con una scaletta che comprende i suoi brani più significativi come:

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Sara

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Ricordati di me

BIS: Roma Capoccia

Antonello Venditti

Il tour 2024 segna dunque un momento cruciale nella carriera di Antonello Venditti, offrendo ai fan vecchi e nuovi l’opportunità di celebrare insieme quarant’anni di successi, emozioni e storie. Le canzoni di Venditti non sono solo note musicali, ma anche cronache, pensieri e riflessioni di una vita, che ancora una volta verranno condivise con il pubblico in una serie di serate indimenticabili, sottolineando il legame indissolubile tra l’artista e i suoi ascoltatori.