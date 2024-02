Spotify ha rimosso “Good (Don’t Die)”, canzone di Kanye West e Ty Dolla $ign, dal suo catalogo per accuse di violazione di copyright.

Da pochissimi giorni è uscito “Vultures”, nuovo album di Kanye West, e come al solito il cantante statunitense è riuscito a far parlare di sé. Oggi infatti la nota app di streaming musicale, Spotify, ha rimosso dal suo catalogo una canzone contenuta nell’album intitolata “Good (Don’t Die)“. Il motivo sarebbe la possibile violazione del diritto d’autore per i campionamenti usati in alcuni brani del disco.

Spotify ha rimosso una canzone di Kanye West: ecco perchè

Ad accusare Kanye di violazione del diritto di autore sono stati gli eredi di Donna Summer. Sabato 20 febbraio il profilo ufficiale di Instagram, dedicato al ricordo della cantante, ha condiviso una storia contro West. Gli eredi affermano che il brano” Good (Don’t Die)“, contenuto in Vultures, utilizza un campionamento non autorizzato della hit “I Feel Love” di Donna Summer.

Questo è ciò che è stato scritto nella storia: “Kanye West ha chiesto il permesso di usare I Feel Love di Donna Summer, gli è stato negato, e di tutta risposta ha cambiato le parole, o le ha fatte cantare da qualcun altro, forse ha usato l’Intelligenza Artificiale, ma comunque si parla di violazione del diritto d’autore!!!“.

“Good (Don’t Die)” rimossa da Spotify

La violazione sarebbe stata causata dal ritornello della canzone, in cui le parole Oh, I’m alive, I’m alive, I’m alive, I’m alive sembrerebbero cantate sullo stesso arrangiamento di quelle di I Feel Love, semplicemente da voci diverse.

Kanye West

Per questo motivo Spotify ha deciso di rimuovere “Good (Don’t die)” dalla tracklist ufficiale di Vultures, mentre il brano rimane disponibile su altre app di streaming, come ad esempio Apple Music.

