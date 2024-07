Sono state rivelate le cause della morte di Sinead O’Connor, ad un anno dalla scomparsa: esclusa l’ipotesi dell’overdose.

La scomparsa della cantautrice irlandese Sinead O’Connor ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. A distanza di più di un anno dal tragico evento, emergono finalmente dettagli chiave sulla causa del suo decesso, mettendo fine a numerose congetture e speculazioni che avevano circondato le circostanze della sua morte.

Sinead O’Connor: la verità sul decesso

Sinead O’Connor ci ha lasciati un anno fa all’età di 56 anni, ma solo adesso, grazie alla pubblicazione del certificato di morte, sono state ufficialmente chiarite le cause del suo decesso.

Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, non è stata un’overdose a portare via l’icona della musica, bensì una combinazione di fattori legati a preesistenti condizioni di salute. La causa ufficiale, come riportato, è stata identificata in “un’esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale“, aggravata da un’infezione delle vie respiratorie inferiori.

A depositare il certificato di morte, che è stato firmato da un medico legale inglese, è stato l’ex marito della cantante, John Reynolds. Già diversi mesi fa il coroner aveva smentito l’ipotesi della morte per overdose, sostenendo che O’Connor fosse venuta a mancare per cause naturale. Oggi ne abbiamo la conferma ufficiale.

Sinead O’Connor: la scomparsa del figlio 17enne

Le voci su una possibile morte per overdose erano anche state alimentate dalla recente tragedia che aveva colpito la vita di Sinead O’Connor solo un anno prima della sua morte. La cantante infatti si era trovata a dover affrontare il suicidio di suo figlio Shane di soli 17 anni, un evento che ha inevitabilmente lasciato un segno indelebile.

La sua scomparsa, per quanto ora riconducibile a cause naturali, riaccende i riflettori sui temi del benessere psicologico e del supporto necessario a chi vive situazioni di estrema vulnerabilità.