Shiva: annunciato il tour 2025 nei palazzetti

Shiva ha annunciato un tour nei palazzetti italiani che inizierà a marzo 2025: scopriamo tutte le date e dove acquistare i biglietti.

Dopo il successo travolgente del suo ultimo lavoro “Milano Angels“, che ha conquistato le classifiche scalando fino al secondo posto su Spotify nel giro di sole 24 ore dal lancio, Shiva si appresta a tornare sulle scene live con l’attesissimo “Angels and Demons Tour“, previsto per marzo 2025 nei più grandi palazzetti dello sport d’Italia.

Shiva: le date dei concerti del tour 2025

Nonostante le vicissitudini che hanno recentemente coinvolto l’artista, il desiderio di portare la sua musica dal vivo ai numerosi fan sembra non essere stato minimamente scalfito. Il “Angels and Demons Tour” rappresenta non solo un ritorno alle performance dal vivo per Shiva, ma anche un’occasione per celebrare le nuove sonorità esplorate in “Milano Angels”, album che ha già lasciato il segno nel panorama musicale del 2024 grazie a un illustre debutto.

I concerti si svolgeranno nei principali palasport delle città italiane, da Milano a Roma, garantendo a un vasto pubblico la possibilità di vivere l’energia della musica di Shiva in un contesto live. Il programma del tour prevede tappe in alcune delle location più prestigiose del panorama live italiano, ecco tutte le date:

4 Marzo a Milano, presso l’Unipol Forum

8 Marzo a Firenze, al Nelson Mandela Forum

9 Marzo a Bologna, nella celebre Unipol Arena

11 Marzo a Napoli, al Palapartenope

16 Marzo a Torino, nell’Inalpi Arena

19 Marzo a Padova, presso la Fiera

22 Marzo a Roma, nel Palazzo Dello Sport

Informazioni sui biglietti

Il team di produzione Vivo Concerti, consapevole delle possibili perplessità dovute alle recenti notizie che riguardano l’artista, ha voluto comunicare con estrema trasparenza. Attraverso un post su Instagram, ha annunciato che l’effettiva realizzazione del tour è attualmente subordinata alla decisione dell’autorità giudiziaria.

Tuttavia, ha assicurato che, in caso di modifica delle date o di cancellazione degli eventi, sarà garantito un rimborso completo del prezzo del biglietto. Questa mossa dimostra un’attenzione particolare verso i fan e un impegno alla massima chiarezza.

I fan che desiderano assicurarsi un posto in una delle date possono procedere all’acquisto dei biglietti a partire da domani pomeriggio sul sito di VivoConcerti, e successivamente anche nei punti vendita fisici autorizzati. Questo tour promette di essere un momento di grande celebrazione musicale e un’occasione per Shiva di riconnettersi con il suo pubblico, ridefinendo ancora una volta il suo spazio nell’ambito musicale italiano.