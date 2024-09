Scopri Diodato a Grosseto il 28 settembre: un concerto che fonde musica, arte e emozioni profonde, con una scaletta delle sue hit più amate.

Il 28 settembre 2024, a Grosseto, il palco si illuminerà per accogliere Diodato, uno dei cantautori italiani più apprezzati della sua generazione, noto per la sua profondità lirica e le sue memorabili melodie. Questo evento si profila non solo come un concerto ma come un viaggio attraverso le emozioni più profonde, un’esperienza unica dove musica e arte si fondono in una celebrazione dell’espressività umana. Diodato, con il suo recente successo sia nel cinema che nella musica, promette di regalare al suo pubblico una serata indimenticabile.

Un riconoscimento prestigioso

Tra le varie corde al suo arco, Diodato vanta due premi David di Donatello per la miglior canzone originale. Il suo ultimo trionfo è stato per “La mia terra”, brano parte della colonna sonora del film “Palazzina Laf”, per il quale aveva collaborato con Michele Riondino, anche co-direttore artistico di “Uno Maggio Taranto Libero e pensante”. Questo premio si aggiunge al suo precedente successo nel 2020 con “Che vita meravigliosa”, altro brano apprezzato dalla critica e dal pubblico, confermando il suo talento non solo come cantautore, ma anche come compositore per il cinema. La passione per la musica dal vivo di Diodato trova una nuova espressione nel suo ultimo album “Ho acceso un fuoco”, registrato alle Officine Meccaniche di Milano. Questo lavoro, prodotto da Tommaso Colliva, è un viaggio attraverso le esibizioni live che hanno caratterizzato la carriera del cantautore, riarrangiando i brani più significativi in versioni innovative. L’album include anche interpretazioni uniche, come quella di “Ti muovi”, presentata al 74° Festival di Sanremo, e cover toccanti che dimostrano la versatilità e la profondità artistica di Diodato.

La possibile scaletta

Il concerto vedrà Diodato esibirsi in una selezione di brani che hanno segnato il suo percorso artistico, offrendo al pubblico un ampio spettro della sua produzione:

Un’altra estate

Ci vorrebbe un miracolo

Mi si scioglie la bocca

Mi fai morire

Ubriaco

Fino a farci scomparire

Ma che vuoi

La mia terra

Così speciale

Ormai non c’eri che tu

Cuccurrucucù Paloma

Muito amor

Adesso

Amore che vieni, amore che vai

Fai rumore

Ti muovi

Che vita meravigliosa

Diodato

Un’esperienza unica nel suo genere

Il concerto di Diodato a Grosseto non è solo un appuntamento per gli amanti della musica italiana ma un’occasione per immergersi in un’esperienza emotiva ricca e variegata. L’artista, con la sua sensibilità e la sua capacità di connettersi con il pubblico, si appresta a trasformare la serata in un momento di condivisione, dove ogni nota e ogni parola supera la semplice esecuzione musicale per diventare un dialogo intimo con gli ascoltatori. È una celebrazione della musica come linguaggio universale, un ponte tra cuori e menti, un’occasione per vivere compiutamente l’arte e le sue infinite potenzialità.