Tananai: in arrivo il nuovo album “Calmocobra”

Il 18 ottobre uscirà “Calmocobra”, il nuovo album di Tananai: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto del cantante!

Tananai a catturare l’attenzione, annunciando il lancio del suo ultimo album, “Calmocobra“, previsto per il 18 ottobre. Con un teaser intrigante, l’artista offre un assaggio di quello che sarà un viaggio nel profondo della sua visione artistica e personale, promettendo di portare con sé gli ascoltatori in un’esperienza unica.

“Calmocobra”: un titolo, una storia

Il titolo “Calmocobra” non è una scelta casuale, ma un riflessivo connubio tra tranquillità e avventura, ispirato dal racconto di un samurai di nome Cobra, che trovava la sua pace solo a cavallo, con i contorni del mondo sfocati attorno a sé.

Questa narrazione non solo pone le fondamenta tematiche dell’album, ma rivela anche l’intento di Tananai di affrontare la realtà con serenità, mantenendo una visione lucida e distinta di ciò che lo circonda. Un messaggio che, in un’epoca di continue distrazioni e pressioni, assume un significato particolare, invitando all’ascolto consapevole.

“Tananai Live 2024”: il tour

Non meno importante è l’annuncio del tour “Tananai Live 2024”, un’opportunità imperdibile per i fan di immergersi dal vivo nelle nuove sonorità dell’artista. A partire dal 2 novembre 2024 con la “data zero” a Jesolo, il tour promette di infiammare i palchi di tutta Italia, da Milano a Torino, passando per Firenze, Roma e altre città, fino al 3 dicembre. Ogni data sarà un’occasione per condividere con Tananai la sua ultima fatica discografica, in un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante.

Ecco tutte le date del tour: