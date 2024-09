Zayn Malik annuncia il tour da solista: “Ci siamo”

Zayn Malik ha lasciato senza parole i fan annunciando a sorpresa che quest’autunno farà un tour da solista.

Zayn Malik iconico artista, ex membro dei One Direction, ha scelto il palco del “The Tonight Show” di Jimmy Fellon per annunciare la sua nuova avventura musicale: un tour solista che promette di riaccendere i riflettori sul suo talento singolare.

Zayn Malik: l’annuncio del tour al “The Tonight Show”

Il conduttore stava per iniziare uno dei suoi monologhi, quando l’ex membro dei One Direction Zayn Malik è entrato nello studio. Senza esitazione, si è avvicinato al computer di Jimmy Fellon, ha fatto risuonare le note di una nuova traccia, e poi, con un biglietto in mano lasciato al conduttore, ha svelato i dettagli del suo prossimo tour “Stairway to the Sky“.

“Ehi Jimmy. È un piacere vederti, amico. Partirò per il mio primo tour da solista questo autunno“- comincia a leggere Fellon – “Quindi, quando hai finito di raccogliere le mele con i tuoi boccioli, puoi venire a dare un’occhiata al mio tour Stairway to the Sky negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Farò un annuncio ufficiale domani mattina. Fammi sapere per quali date vuoi i biglietti“.

Zayn Malik: le date del tour 2024

L’itinerario dichiarato durante l’apparizione televisiva ha delineato un piano ambizioso che vedrà Zayn Malik esibirsi in diverse città degli Stati Uniti, partendo da San Francisco il 23 ottobre per concludersi a New York il 2 novembre. Ma il tour non si ferma qui: attraverserà l’Atlantico con sei date nel Regno Unito. Ecco tutte le date della tournée: