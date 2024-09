Dua Lipa agli I Days di Milano nel 2025: tutte le informazioni

Dua Lipa sarà in concerto agli I Days all’Ippodromo di Milano nel 2025: ecco tutte le informazioni su dove acquistare i biglietti.

Nel panorama mondiale della musica live, un evento si preannuncia come imperdibile per gli appassionati del genere pop: Dua Lipa, la rinomata cantante britannica, si esibirà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano il 7 giugno 2025. Questa apparizione si inserisce nel contesto degli I-DAYS, festival che ormai da anni attira migliaia di spettatori grazie alla sua capacità di proporre artisti di fama internazionale.

Dua Lipa agli I Days: dove acquistare i biglietti

Per tutti i fan che non vedono l’ora di partecipare a questo evento unico, la prevendita dei biglietti avrà luogo a partire dalle 10:00 di giovedì 19 settembre tramite My Live Nation. La vendita generale seguirà il giorno dopo, venerdì 20 settembre, a partire dalle 10:00 su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Si preannuncia una corsa ai biglietti, dato l’enorme seguito di cui gode l’artista e l’attesa che circonda ogni sua esibizione.

Gli I-DAYS continuano così a confermarsi come uno dei festival musicali più importanti d’Italia, capaci di attirare artisti del calibro di Dua Lipa e di offrire al pubblico occasioni indimenticabili di intrattenimento live. L’appuntamento del 7 giugno 2025 rappresenta una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di musica pop e non solo, segnando ancora una volta l’importanza di Milano nel circuito dei grandi eventi musicali internazionali.

Un nuovo successo per gli I-DAYS

Gli I-DAYS, festival nato nel 1999 come Independent Days Festival, hanno tracciato una storia di successo nel corso degli anni, diventando un appuntamento fisso per gli amanti della musica live. Dalla loro nascita, hanno visto esibirsi sul loro palco grandi nomi della musica internazionale, dai Blink-182 ai Green Day, passando per Imagine Dragons, Justin Bieber e molti altri.

L’edizione 2024 ha rappresentato un record di affluenza, con oltre 420 mila spettatori, confermando la capacità del festival di essere una vetrina privilegiata per gli artisti di fama mondiale.