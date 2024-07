Selvaggia Lucarelli parla del processo a Morgan per stalking

In un articolo, Selvaggia Lucarelli ha ricostruito la storia del processo per stalking e diffamazione in cui è imputato Morgan.

Una delle storie che negli ultimi mesi ha suscitato maggiore interesse coinvolge un noto cantautore, Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, e la cantante Angelica Schiatti. Quest’ultima ha presentato una denuncia nei confronti del musicista, con il quale ha avuto una relazione, avviando un procedimento giudiziario per stalking e diffamazione. Selvaggia Lucarelli ha ricostruito la vicenda in un articolo per Il Fatto Quotidiano.

Morgan e Angelica Schiatti: la ricostruzione dei fatti

Angelica Schiatti e Morgan si sono frequentati per un breve periodo nel 2014. Nel 2019 hanno ripreso la relazione, lasciandosi però dopo soli 3 mesi. E’ nel 2020 che la situazione tra i due inizia a deteriorarsi: la cantante ha denunciato Castoldi per stalking ottenendo l’attivazione del codice rosso.

Nonostante avesse subito una perquisizione, Morgan ha continuato ad assillare la sua ex inviandole messaggi e minacciandola di pubblicare video erotici che lei stessa gli aveva mandato durante la frequentazione. Inoltre, in una chat di gruppo chiamata “InArteMorgan“, il cantante aveva scritto: “E adesso per la gioia di tutti i se*aioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno“.

A chi gli ha fatto notare che un gesto simile configura reato, lui ha risposto: “Non posso condividere con qualcuno un po’ di santa troi*ggine di una tr*a che ha fatto la tro*a perché è tro*a e sa fare solo la tro*a?”.

Morgan

L’escalation persecutoria

Angelica si è allora trasferita a casa del padre per non rimanere sola. Morgan ha continuato a perseguitarla. Il cantante ha anche contattato la madre di lei accusandola di aver manipolato la figlia. Non solo, Castoldi ha anche sostenuto via messaggio che lei tradisse il suo nuovo fidanzato, Calcutta, con lui e altri uomini.

Morgan, nel 2021, ha anche assoldato due persone per pedinare lei e il fidanzato. Non solo, ha anche contattato via Telegram lo stesso Calcutta scrivendogli: “Ehi piccola mer*ina secca. Quando il tuo piccolo ca*zo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in culo quello di un ne*ro gigante”. Se tutto ciò non bastasse, il cantante ha anche affittato anche una casa a pochi metri dall’abitazione di Angelica.

Angelica Schiatti ha formalmente accusato Morgan di stalking e diffamazione, innescando un iter giuridico che ha visto la sua prima udienza preliminare il 10 ottobre del 2023. Tuttavia, il percorso legale non è stato ancora portato a termine: gli avvocati di Morgan sperano di riuscire a trovare un accordo con l’accusa .