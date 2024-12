Sanremo 2025: prime indiscrezioni sugli autori dei brani in gara

Sono uscite le prime indiscrezioni sugli autori dei brani in gara a Sanremo 2025: tra i nomi più quotati Blanco e Mahmood e Tiziano Ferro.

Le anticipazioni riguardo il Festival di Sanremo 2025 hanno già iniziato a creare un fervore tra il pubblico e gli addetti ai lavori, soprattutto dopo le recenti rivelazioni sui possibili autori e compositori dei brani che animeranno una delle kermesse più attese della musica italiana.

Tra i nomi che hanno fatto capolino troviamo alcune delle penne più prestigiose del panorama musicale nostrano, come Blanco, Mahmood e Tiziano Ferro, pronti a impreziosire l’evento con la loro arte.

Blanco e Mahmood: sinergia artistica a Sanremo 2025

Una delle collaborazioni più attese è quella tra Blanco e Mahmood per il brano di Noemi. I due artisti hanno già lavorato insieme vincendo Sanremo 2022 con “Brividi“: un loro nuovo testo promette di regalare emozioni profonde al pubblico del Festival. Ma non finisce qui: secondo le indiscrezioni di All Music Italia, Blanco avrebbe curato i testi di 3 concorrenti in gara, di cui uno anche in coppia con Mahmood.

Mahmood e Blanco

Il contributo di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro

Sanremo 2025 vedrà anche il ritorno di Massimo Ranieri, questa volta con una canzone firmata da Tiziano Ferro. A luglio, intervistato dall’Ansa, Ranieri aveva rivelato di aver ricevuto due brani da due artisti importanti: uno da Nek e l’altro dal cantante di Latina. Proprio in riferimento al pezzo scritto da Ferro aveva commentato: “Tiziano è immenso e la canzone mi ha dato è bellissima“. Questa collaborazione segna un ulteriore momento di incontro tra generazioni diverse della musica italiana.

L’edizione del 2024 aveva già stupito per la presenza di autori in grado di lasciare un segno, come Riccardo Zanotti e Madame, inaugurando una tendenza alla diversità e all’innovazione che si prevede verrà mantenuta anche nel 2025.