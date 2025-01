Sanremo 2025: Carlo Conti ha svelato i nomi di tutti i co-conduttori

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno durante Sanremo 2025: ecco di chi si tratta!

Manca sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo e la curiosità del pubblico aumenta ogni giorno di più. I nomi dei concorrenti in gara sono stati rivelati ufficialmente il 1 dicembre, mentre era ancora incerta l’identità dei co-conduttori che saliranno sul palco dell’Ariston a fianco di Carlo Conti.

Il nuovo direttore artistico del Festival ha finalmente rivelato i nomi degli artisti che lo affiancheranno nelle 4 serate della kermesse: scopriamo di chi si tratta!

Sanremo 2025: chi saranno i co-conduttori

Tra i personaggi selezionati da Carlo Conti ci sono molti artisti ma anche attori e modelle. Nel corso della serata del 12 febbraio il direttore artistico sarà affiancato Bianca Balti, una delle top model più famose a livello mondiale, e da Nino Frassica, già ospite della 53esima edizione di Festival. La stessa sera sarà presente anche Cristiano Malgioglio, paroliere, cantante e personaggio televisivo molto amato.

Il 13 febbraio saliranno sul palco come co-conduttrici Miriam Leone, attrice di grande talento, Elettra Lamborghini, ex concorrente della 70esima edizione della kermesse con la canzone “Musica”, e Katia Follesa che, tra le altre cose, ha recitato in “Natale a Cortina”.

Elettra Lamborghini

I co-conduttori della serata cover e della finale

Passando alla serata delle cover, Carlo Conti ha scelto nomi di rilievo anche per questa occasione. Il 14 febbraio saliranno saliranno sul palco Mahmood, più volte vincitore di Sanremo, e l’inimitabile Geppi Cucciari, attrice, conduttrice e comica.

Alla serata finale sapevamo già che ad affiancare Carlo Conti ci sarebbe stato Alessandro Cattelan, conduttore di Sanremo Giovani e del Dopo Festival. A sorpresa il direttore artistico ha anche annunciato la presenza di una collega: stiamo parlando di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice ha condiviso sui social il suo entusiasmo per la notizia pubblicando un video in cui si sente in sottofondo la canzone di Fabri Fibra “Andiamo a Sanremo”.