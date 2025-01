“Mal di te”: il significato della nuova canzone di Coez

Coez è tornato sulla scena con “Mal di te”, una canzone romantica e nostalgica: scopriamo il significato e il testo del brano!

A due anni dall’uscita del joint album “Love Bars” realizzato con Frah Quintale, Coez è tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo “Mal di te“. Si tratta di un brano dal sapore nostalgico il cui videoclip è stato girato nel luogo simbolo dei momenti di passaggio e dei cambiamenti: un aeroporto. Scopriamo qual è il significato e il testo della canzone.

“Mal di te”: il significato della canzone

“Mal di te” è un singolo che segna un ritorno alle origini per l’artista romano, rivelando al contempo una profonda evoluzione artistica. Si distingue per essere una composizione di natura nostalgica e intimista, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l’opera di Coez ma che in questo brano trovano una nuova dimensione.

La produzione musicale, affidata a Esseho e Valerio Smordoni, fa largo uso di chitarre e pianoforte, elementi che ancorano il pezzo a una tradizione pop pura, ricordando le atmosfere degli anni ’90.

Il singolo è frutto di una profonda riflessione personale, anticipata da un teaser emozionante pubblicato sui social dell’artista. “Questi ultimi anni sono stati un bel Volare, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentro” – ha spiegato Coez ai fan.

Il testo della canzone “Mal di Te” rivela una struggente riflessione sulla mancanza, sull’amore che lascia segni indelebili. Coez, con parole semplici ma cariche di significato, esplora i sentimenti di rimpianto, nostalgia e solitudine che emergono nel cuore dell’essere umano di fronte all’assenza dell’altro. Le strofe del brano dipingono immagini vivide di notti inquiete, di ricerca di risposte in un cielo senza stelle, di luce e ombre che si alternano nel corso della vita.

Il testo della canzone

Ti prego parlami

Non ti fermare

Anche se gli altri ci guardano

Non c’è niente di male

Se prendo un po’ di te

Se prendi un po’ di me

Continua per il testo integrale