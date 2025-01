Dopo l’incredibile successo del suo tour “Max Forever”, Max Pezzali ha annunciato 2 nuove date a San Siro per il 2026.

In un panorama musicale costantemente in evoluzione, ci sono icone che mantengono un posto speciale nel cuore degli appassionati di musica italiana. Una di queste è senza dubbio Max Pezzali, che continua ad essere una delle voci più amate della scena musicale.

Nonostante il passare degli anni, il cantautore sembra non conoscere fatica né calo di popolarità: dopo aver ottenuto il tutto esaurito ovunque con il suo tour 2025, il cantante ha annunciato 2 nuove date a San Siro nel 2026. Scopriamo tutti i dettagli!

Max Pezzali: le 2 date a San Siro nel 2026

Al termine dell’ultimo concerto milanese, parte del tour “Max Forever Questo Forum non è un albergo“, Max Pezzali ha sorpreso il pubblico con un annuncio che testimonia la sua inarrestabile traiettoria nel mondo della musica.

Ha rivelato le date del suo prossimo grande progetto: “Max Forever Gli anni d’oro-Stadi 2026“, che includerà due spettacoli all’iconico Stadio di San Siro il 11 e il 12 luglio del 2026. Questa notizia riflette non solo la continuità del suo legame con il pubblico ma anche la capacità di rinnovarsi e restare rilevante nel panorama musicale.

Un fenomeno inarrestabile

Le cifre parlano chiaro: 180mila biglietti venduti per le 18 date invernali e oltre 400mila per il primo tour negli stadi del 2024 evidenziano il notevole impatto di Pezzali sul pubblico italiano. Il fenomeno Max Pezzali dimostra come la passione e il talento possano creare una connessione duratura con il pubblico, indipendentemente dalle mode del momento.

Max Pezzali (ph. Luca Marenda)

La sua musica, che racconta storie di vita quotidiana e sogni di giovinezza, continua a risuonare profondamente nell’anima di chi ascolta, consolidando la sua posizione di vero re del pop italiano. Con una carriera costellata di successi, Max Pezzali si conferma non solo un’icona della musica italiana ma un artista capace di superare le barriere del tempo, mantenendo vivo il suo legame con diverse generazioni di fan.