Rose Villain: "Radio Sakura" ottiene Disco di Platino

Mentre il nuovo album di Rose Villain, “Radio Sakura” si aggiudica il Disco di Platino, “Come un tuono” entra in un’importante playlist.

Dopo Sanremo, Rose Villain continua a collezionare un successo dopo l’altro. Il suo album “Radio Sakura”, uscito l’8 marzo, è stato certificato nelle scorse ore Disco di Platino da FIMI, dopo aver superato le 50mila unità. Inoltre uno dei brani del disco, “Come un tuono“, è l’unico brano italiano ad essere entrato a far parte della playlist di canzoni che verranno riprodotte durante il torneo internazionale della Kings League che si disputa in Messico fino all’8 giugno.

Rose Villain: l’annuncio sui social

A dare la notizia ai fan è stata la stessa Rose Villain con un post condiviso su Instagram. “Vorrei dire che non so cos’ho fatto per meritarmelo ma lo so benissimo: ci ho creduto con ogni atomo del mio essere, ho scritto giorno e notte, ho fatto l’anima a pezzi tipo horcrux e l’ho messa in ogni canzone. brava Rose, anche se puoi sempre fare meglio!!! RADIO SAKURA è DISCO DI PLATINO” – scrive la cantante sotto una foto in cui appare sorridente.

Il successo dopo Sanremo

Sanremo per Rose Villain è stata l’occasione per farsi conoscere ed apprezzare da un pubblico più ampio. “Click Boom!“, nonostante si sia aggiudicata solo un 23esimo posto alla kermesse, è stata per settimane in cima alla classifica dei brani in rotazione radiofonica. E “Come un tuono” è uno dei brani più riprodotti dell’ultimo periodo.

Dopo il Festival, la cantante aveva raccontato: “Devo ammettere che ho veramente poca percezione del mio successo, della mia popolarità: non mi rendo conto di niente. Devo dire che dopo Sanremo mi riconoscono in strada tante più persone, dai bambini agli anziani.“

“L’altro giorno, due signore che avranno avuto 80 anni hanno pronunciato perfettamente il mio nome. Spero che le storie che racconto raggiungeranno tante nuove persone, che avranno voglia di seguire il mio percorso e di sentirsi un po’ accudite“.