Irene Grandi: tutte le date del tour “Fiera di me”

Irene Grandi ha deciso di festeggiare 30 anni di carriera con il tour “Fiera di me”: ecco tutte le date della tourneé.

Irene Grandi, icona della musica italiana, ha recentemente annunciato le date ufficiali del suo attesissimo “Fiera di me tour“, organizzato per festeggiare insieme ai fan i suoi primi 30 anni di carriera. La rocker fiorentina ha deciso di intraprendere questa nuova avventura partendo il prossimo novembre da Bologna, promettendo ai suoi fan un’esperienza unica e indimenticabile. Ecco tutte le date del tour.

Irene Grandi: le date del tour 2024

Di seguito tutte le date del tour “Fiera di me” di Irene Grandi, organizzato da IMARTS -INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS:

12 novembre – Teatro Duse, Bologna

18 novembre – Teatro Manzoni, Milano

24 novembre – Teatro Golden, Palermo

25 novembre – Teatro Metropolitan, Catania

30 novembre – Teatro dell’Aquila, Fermo

7 dicembre – Auditorium Parco della Musica, Roma

9 dicembre – Teatro Verdi, Firenze

10 dicembre – Teatro Politeama, Genova

“Fiera di me” il tour: un tuffo nel passato

All’interno del tour “Fiera di me”, Irene Grandi ha in mente di proporre uno spettacolo in grado di far rivivere ai suoi spettatori tutti i momenti più significativi della sua carriera. Attraverso la sua inconfondibile voce, l’artista narrerà la sua storia personale e professionale, esibendosi in quelle che sono state le tappe più importanti del suo percorso artistico.

Dai suoi esordi fino alle ultime esplorazioni musicali, ogni brano sarà una finestra aperta sul mondo di Irene Grandi, offrendo una panoramica completa su ciò che ha definito la sua evoluzione artistica.

Irene Grandi

Irene Grandi si esibirà sulle note dei brani che l’hanno resa celebre come “In vacanza da una vita”, “Fuori” e “Un motivo maledetto”, passando poi a quelli che hanno consolidato il suo successo. Ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera, non potranno mancare grandi successi come “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio”.