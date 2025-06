La power ha manifestato il suo dissenso verso la scelta del cantante di esibirsi in Russia, dove ha cantanto anche “Felicità”.

Pare proprio che Romina Power non abbia apprezzato la scelta di Al Bano di cantare in Russia. La cantante, infatti, si è esibita con l’ex marito in alcuni concerti già programmati da tempo, ma si è rifiutata di volare a San Pietroburgo. Ma non solo: Romina ha deciso di manifestare tutta la sua disapprovazione verso la performance di Al Bano e l’ha fatto pubblicando sui social un lungo sfogo. Scopriamo cosa è successo.

Le dure parole di Romina Power

Romina Power è stata molto dura nei confronti di Al Bano, tanto da dichiarare: “Mi dissocio dalla canzone “Felicità” cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare “Felicità” “.

Non a caso, Al Bano si è esibito anche sulle note del celebre successo del 1982, canzone con cui lui e Romina diventarono famosi ovunque. Ma dal momento che l’ex moglie ha preferito non andare in Russia, il cantante ha scelto un’altra celebre voce della musica italiana, Iva Zanicchi, con cui ha cantato diverse canzoni, tra cui “Felicità”.

Le critiche ad Al Bano e la sua replica

Ma Romina Power non è stata l’unica ad aver criticato Al Bano. Al contrario, molte persone non hanno apprezzato la scelta del cantante, visto il tragico scontro che affligge Ucraina e Russia da qualche anno.

Dal canto suo, Al Bano, ha sempre cercato di difendersi dalle molteplici accuse ricevute nell’ultimo periodo. Di seguito le sue parole: “Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà, non sanno che qui in Russia, siamo per fare i messaggeri della pace, è il mio mestiere e lo farò sempre“. Al Bano

Le divergenze tra Al Bano e Romina

In ogni caso, questa descritta non è la prima divergenza che scoppia tra i due cantanti ed ex coniugi. C’è da dire che in merito a ciò, Romina non aveva mai espresso pubblicamente il suo dissenso, anzi, nel 2013 i due sono tornati a cantare insieme dopo un periodo di lungo silenzio.