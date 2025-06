Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini ha spiegato come mai sia andata al suo concerto a San Siro il 16 giugno.

Lo scorso 16 giugno, Martina Maggiore ha preso parte al concerto dell’ex fidanzato Cesare Cremonini, presso lo Stadio San Siro di Milano. Qui è scoppiata a piangere, come mostra un video andato virale sul web e ha deciso di lasciare il concerto ben prima della fine. Di recente, la ragazza ha deciso di spiegare come mai abbia deciso di sostenere Cremonini, nonostante in passato sia stata tradita.

Le parole di Martina Maggiore

Martina, quindi, ha deciso di spiegare il perché sia andata a vederlo a San Siro, partendo dalle origini della loro storia d’amore: “Nel 2018, quando ci siamo conosciuti, abbiamo fatto insieme i suoi primi stadi, ero esattamente di fianco a lui e mi ha fatto provare un po’ di malinconia“.

Il racconto prosegue: “Poi però ho realizzato dove ero a vederlo, in una posizione diversa e questo mi ha fatto anche capire quanto io sia stata anche coraggiosa ad andare lì ad assisterlo e a vederlo con occhi diversi, con occhi che comunque sanno di amore perché quell’amore rimane, quell’amore va oltre al dolore“. Cesare Cremonini

Martina Maggiore: “Il primo amore non si scorda mai”

Dunque, per Martina la storia d’amore con Cesare Cremonini è un qualcosa che il tempo non potrà mai cancellare. La ragazza, infatti, ha spiegato: “È un amore che ti fa capire quanto è stato importante, quante cose realmente hai vissuto e quante sono state realmente sincere. Quei momenti che ti porti comunque dentro di te per tutta la vita. E alla fine mi sono chiesta “ma perché non assistere e non vedere una persona che è stata realmente tanto importante nella tua vita e realmente tanto forte? Perché non donargli una presenza concreta, perché non farlo?” “.