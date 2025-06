Melissa Satta e Carlo Beretta: vacanze in Giappone mentre i rumors su una possibile gravidanza diventano sempre più insistenti.

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno recentemente staccato dalla routine quotidiana per concedersi una vacanza in Giappone, mentre in Italia i gossip su una possibile gravidanza di Melissa si fanno sempre più insistenti. La coppia, che ha scelto di mantenere il silenzio sulla questione, si gode il tempo in compagnia di amici, tra cui Benedetto Avallone e Giulia Ghidini, immergendosi nella cultura e nei paesaggi del Sol Levante.

Nel frattempo, il desiderio di Melissa di avere un secondo figlio è ormai noto, alimentato anche dalle dichiarazioni fatte in passato in vari programmi. Nonostante i rumor, la coppia sembra vivere un momento sereno, godendosi il presente senza lasciarsi influenzare dalle voci esterne.

Un viaggio tra Tokyo e Kyoto per Melissa e Carlo

La vacanza di Melissa Satta e Carlo Beretta nel Giappone offre loro l’opportunità di esplorare alcune delle mete più iconiche del Paese. Tra le tappe del viaggio, non poteva mancare una visita al famoso Fushimi Inari-Taisha, il principale santuario dedicato al kami Inari a Fushimi-ku, Kyoto. Qui, la coppia si lascia affascinare dai colori vibranti e dalla spiritualità del luogo.

Melissa, nota per la sua riservatezza, condivide sui social alcuni scatti del viaggio, mostrando un look casual con t-shirt oversize. Nonostante il chiacchiericcio in Italia, la showgirl non lascia trasparire nulla riguardo a una possibile gravidanza, mantenendo il mistero.

Il desiderio di un secondo bambino

Melissa Satta, madre di Maddox, un bambino di 11 anni avuto con l’ex marito Kevin Prince Boateng, non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio. In una recente intervista con Cristina Parodi, Melissa ha espresso chiaramente il suo desiderio di allargare la famiglia, affermando che anche suo figlio Maddox le chiede spesso un fratellino o una sorellina.

La showgirl ha raccontato con affetto il dialogo con il figlio, che spera di avere un compagno di giochi in futuro. Questo desiderio di maternità si intreccia con la sua relazione con Carlo Beretta, un giovane di undici anni più giovane di lei, con cui condivide una relazione serena e priva di conflitti.

Carlo Gussalli Beretta all’evento Emporio Armani – notiziemusica.it

Una relazione serena e priva di stress

La relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta sembra essere caratterizzata da grande complicità e serenità. In un’intervista a Verissimo, Melissa ha descritto Carlo come un “ragazzo semplice” con cui non ha mai avuto discussioni significative. La loro affinità è tale che la coppia vive giorno per giorno, godendo di ogni momento insieme senza fare piani a lungo termine.

Melissa ha dichiarato che non sente il bisogno di litigare, un sentimento nuovo per lei, e che preferisce assaporare la routine quotidiana. Questo equilibrio contribuisce a rendere la relazione stabile e gratificante, nonostante le voci esterne che circolano incessantemente.