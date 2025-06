Un nuovo capitolo nella complessa relazione tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi: le conseguenze di una battaglia familiare.

La complessa rete di relazioni tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Recentemente, il 41enne Maxi Lopez ha preso posizione, schierandosi apertamente con Mauro Icardi nella controversa disputa sull’affidamento delle figlie.

In un contesto già teso, queste dichiarazioni hanno aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, lasciando Wanda Nara sempre più isolata. Le parole di Lopez, che vive attualmente in Svizzera, hanno fatto eco in tutto il mondo dello spettacolo e del gossip. Anche la madre di Wanda, Nora Colosimo, ha espresso il suo disappunto, aumentando ulteriormente la pressione sulla showgirl argentina.

Il sostegno di Maxi Lopez a Mauro Icardi

Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara e padre dei suoi primi tre figli, ha deciso di rompere il silenzio e di esprimere il suo punto di vista sulla questione dell’affidamento delle figlie Francesca e Isabella. In un’intervista, Lopez ha dichiarato che “le ragazze devono vedere il padre“, riferendosi chiaramente a Icardi.

Questa presa di posizione ha sorpreso molti, considerando il passato turbolento tra Lopez e Icardi. L’atleta ha ribadito il suo punto durante un’intervista al programma “Mujeres Argentina”, sottolineando di aver già comunicato a Wanda che le bambine dovrebbero trascorrere più tempo con il padre. Le dichiarazioni di Lopez potrebbero pesare molto sulla decisione finale riguardante l’affidamento.

Icardi Mauro.ex giocatore dell’Inter – notiziemusica.it

La critica di Maxi Lopez

Oltre a sostenere Mauro Icardi, Maxi Lopez ha espresso una forte critica verso Wanda Nara per l’uso dell’immagine dei figli sui social media. Ha affermato: “Quello che non mi piace è che espongano sempre i miei figli“. L’ex calciatore ha sottolineato che, anche se trascorre del tempo con i suoi figli e le figlie di Icardi, preferisce mantenere questi momenti privati, senza pubblicarli sui social. Questo commento mette in luce una delle principali preoccupazioni di Lopez: la protezione della privacy dei bambini in un contesto mediatico sempre più invadente.

Il ruolo di Nora Colosimo nella controversia familiare

Se da un lato Maxi Lopez fa pressione su Wanda Nara, dall’altro anche la madre della showgirl, Nora Colosimo, sembra non essere d’accordo con la gestione della situazione. Karina Iavícoli, una giornalista argentina, ha rivelato nel programma “Infama” che Nora Colosimo non appoggia più incondizionatamente la figlia.

Secondo le sue parole, Nora avrebbe sostenuto la separazione da Mauro, ma non approva le scelte di Wanda negli ultimi mesi. La mancanza di sostegno da parte della madre potrebbe isolare ulteriormente Wanda, già alle prese con una situazione familiare complicata. Questo scenario potrebbe influenzare non solo le dinamiche familiari, ma anche il futuro della showgirl nel panorama dello spettacolo.