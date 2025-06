Sabato 21 giugno, Marco Mengoni si è esibito a Lignano Sabbiadoro per inaugurare il suo tour negli stadi. Qui il cantante ha avuto modo di intonare davanti al pubblico alcuni dei suoi più celebri brani, ma è stato proprio durante la performance di “Luce” che è scoppiato in lacrime. Scopriamo cosa è successo.

Merco Mengoni si stava esibendo sulle note di “Luce”, celebre canzone dedicato a Nadia, sua mamma, scomparsa lo scorso settembre a 65 anni. Il cantante, infatti, ha dovuto interrompere l’esibizione e, visibilmente commosso, è scoppiato in lacrime.

Che Marco Mengoni fosse molto legato a sua mamma, è un dato di fatto. Qualche settimana fa, il cantante aveva rilasciato un’intervista per Vanity Fair in cui ha avuto modo di ricordarla, rivelando di far fatica ad andare avanti. Di seguito le sue parole:

“I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Ok andare avanti, ma è veramente troppo presto. Ogni volta che ci penso è come entrare in una stanza con un buco gigante, so che col tempo ci costruirò anche un recinto e magari cresceranno dei fiori, però quella sensazione resterà sempre. Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre. Per me era gigante. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina. Però sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo“.