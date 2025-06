Il rapper e l’influencer hanno organizzato il baby shower in onore di Priscilla, la loro bambina, smentendo le voci di crisi.

Per Tony Effe e Giulia De Lellis ieri, domenica 22 giugno, è stato un momento importante. La coppia, infatti, ha organizzato il baby shower in onore di Priscilla, la loro bambina. All’evento hanno preso parte sia gli amici più stretti e che le famiglie di Tony e Giulia, mentre la festa si è tenuta presso un locale di Roma adibito per i ricevimenti.

Il baby shower di Tony Effe e Giulia De Lellis

Come anticipato, il baby shower si è tenuto in un locale dedicato ai ricevimenti a Roma. Si tratta infatti del Relais Appia Antica, una magnifica villa situata nell’interland della capitale. L’edificio è posto all’interno di un parco secolare, tant’è vero che la festa è stata caratterizzata da un picnic e da un bagno in piscina.

Per certi aspetti, ha sorpreso i fan la scelta della coppia di non condividere né foto, né video dell’evento. Ma non biasogna dimenticare, come ormai è risaputo, entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata. Non a caso, le uniche informazioni riguardanti la festa sono quelle provenienti dagli account social degli amici e dai parenti di Tony e Giulia.

Tony Effe

La presunta crisi

Pare proprio che non sia in corso nessuna crisi tra Tony e Giulia. In effetti, nelle ultime settimane la coppia si è trovata al centro del gossip, secondo cui poteva essere in corso un momento “no”. La causa di queste supposizioni è l’assenza di loro foto assieme, anche perché si dice anche che Tony sia volato a Milano da solo per partecipare alla fashion week.

Pertanto, l’evento di ieri pomeriggio ha dato prova che tra il rapper e l’influencer le cose stiano andando bene, anche perché nelle foto pubblicate in rete dagli ospiti, entrambi sono apparsi felici e sorridenti.