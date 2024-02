Angelina Mango aveva lanciato un appello sui social: non immaginate dove si trovava il “pezzo” perso del suo premio.

A pochi giorni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango si è resa conto che a casa con lei è tornato il premio, ma non la sua custodia. Dopo appelli e ricerche sfrenate, ecco che arriva la notizia tanto attesa: la custodia del Leone di Sanremo è stata semplicemente dimenticata.

L’appello sui social di Angelina Mango

Momenti di tensione per la figlia d’arte che, dopo aver trionfato sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo, si è accorta che dirigendosi verso casa le mancasse un pezzo. La statuetta tanto ambita era di certo fra le sue mani, ma non ciò che la proteggeva.

E così, con una storia su Instagram, nei giorni scorsi Angelina Mango ha lanciato un appello preoccupante: “Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà, io vado in giro così. Non è fattibile!”. Nel video pubblicato sui social, si vedeva chiaramente il Leone di Sanremo in una busta di carta, privato della sua custodia originale.

Dov’era la custodia del premio?

A svelare il mistero, e a sollevare terribilmente l’ansia di Angelina Mango, è stato il patron del teatro, Walter Vacchino, che ha fatto sapere che la tanto cercata custodia del premio era stata dimenticata all’Ariston, dove la cantante è stata proclamata vincitrice il 10 febbraio scorso.

“Ho avvisato lo staff di Angelina, e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo”, ha spiegato Vacchino. Insomma, freddate gli animi perché il problema finalmente è stato risolto, e ben presto il “pezzo del puzzle” tornerà al suo posto. Tra le mani della proprietaria.

