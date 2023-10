I Rammstein tornano in tour nel 2024: una data in Italia la prossima estate, i biglietti del concerto della band.

I Rammstein non si fermano mai. La band tedesca guidata da Till Lindemann continua la propria vita in tour. Dalla fine della pandemia già due volte sono tornati a esibirsi in Italia, la prima volta allo Stadio Olimpico di Torino, nel 2022, la seconda solo qualche mese fa, allo Stadio Euganeo di Padova.

Ma non c’è due senza tre per il leggendario gruppo industrial metal teutonico, che ha deciso di fare il tris con un nuovo appuntamento italiano nella prossima estate. Una data che s’inserisce all’interno di un lungo tour in giro per l’Europa nel 2024. Scopriamo insieme le date e le informazioni sui biglietti.

Rammstein in Italia nel 2024: la data e i biglietti

Sarà uno, ancora una volta, l’appuntamento italiano della band tedesca la prossima estate. E dopo aver toccato due importanti stadi, stavolta Lindemann e compagni saranno protagonisti di un live estivo all’interno della più grande arena per concerti outdoor nel nostro paese.

Concerto

L’appuntamento è per il 21 luglio 2024 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 18 ottobre.

Il tour dei Rammstein nel 2024

La data italiana del tour della band tedesca fa parte di un lungo tour in giro per l’Europa. Si partirà l’11 maggio a Praga, per poi spostarsi a Dresda (Germania), Belgrado (Serbia), Atene (Grecia), San Sebastian (Spagna), Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Lione (Francia), Nijmegen (Paesi Bassi), Dublino (Irlanda), Ostend (Belgio), Copenaghen (Danimarca), Klagenfurt (Austria), Gelsenkirchen (Germania).

Ma quali saranno le canzoni portate in tour il prossimo anno? Al momento è difficile prevederlo. Possiamo però farci un’idea attraverso la scaletta dello scorso anno:

– Rammlied

– Links 234

– Bestrafe Mich

– Giftig

– Sehnsucht

– Mein Herz Brennt

– Puppe

– Angst

– Zeit

– Deutschland

– Radio

– Mein Teil

– Du Hast

– Sonne

– Ohne Dich

– Engel

– Auslander

– Du Riechst so Gut

– Pussy

– Rammstein

– Ich Will

– Adieu

