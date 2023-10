Calcutta annuncia il nuovo album Relax: la data di uscita e tutti i dettagli sul prossimo lavoro del cantautore di Latina.

Dal nulla, riecco Calcutta. Più o meno dal nulla. Sapevamo in effetti che il cantautore di Latina, uno dei grandi astri dell’Itpop di qualche anno fa, sarebbe tornato da un momento all’altro con un nuovo album, un nuovo lavoro sulla lunga distanza a cinque anni dal celeberrimo Evergreen.

E a dirla tutta conoscevamo anche il nome dell’album, considerando che già qualche settimana fa l’artista aveva tenuto a ufficializzare sui social le date del suo nuovo tour, denominato Relax Tour e in partenza tra qualche settimana. Mancava dunque solo la conferma sull’uscita di questo ‘misterioso’ lavoro. E finalmente è arrivata, tramite un post sui social corredato anche da originale copertina.

Calcutta annuncia il nuovo album Relax

Come di consueto l’artista di Cosa mi manchi a fare, Gaetano e Paracetamolo ha dato prova di ironia anche nell’annuncio del suo prossimo album. Pubblicando la foto della copertina, senza peraltro specificarlo, ha accompagnato l’immagine con questa caption: “Qui si prova per il tour, ma il 20 ottobre esce il mio nuovo disco“.

In attesa della partenza del suo nuovo tour nei palazzetti, dunque, il cantautore di Latina ha voluto non solo confermare il titolo del suo nuovo album, ma anche ufficializzare la data d’uscita: il 20 ottobre, tra una mangiata di giorni. Una notizia accolta subito dai suoi fan con un carico di like e commenti, anche da volti noti della musica italiana come Luchè, Biagio Antonacci, i Pinguini Tattici Nucleari e Ariete.

La copertina di Relax

Non conosciamo ancora molti dettagli su questo nuovo lavoro, il quarto nella carriera dell’artista classe 1989, dopo Forse…, Mainstream e appunto Evergreen. Il disco non è stato infatti ancora anticipato nemmeno da un singolo.

Negli ultimi anni la voce di Calcutta abbiamo potuto sentirla solo attraverso feat come quelli con Franco126, Marracash o di recente con Tropico nel brano Non esiste amore a Napoli, mentre la sua penna è arrivata addirittura sul palco dell’Ariston, portata a Sanremo da Ariete con Mare di guai. L’attesa è però spasmodica, come confermato dai circa 90mila biglietti già venduti per il suo tour.

Non resta dunque che aspettare ancora qualche giorno per saperne ancora di più. Intanto, ecco la copertina pubblicata dallo stesso artista sui social, attraverso un post geolocalizzato in una località curiosamente denominata ‘Annuncio’:

