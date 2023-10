Laura Pausini riceve un nuovo riconoscimento dai Latin Grammy 2023: vince il premio per la persona dell’anno.

Periodo ricco di soddisfazioni per Laura Pausini. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo album, Anime parallele, a cinque anni di distanza dal precedente Fatti sentire, la cantautrice di Solarolo è pronta a tuffarsi non solo in un nuovo lungo tour mondiale, ma anche a ricevere a breve un nuovo prestigiosissimo riconoscimento.

L’artista romagnola è stata insignita infatti dai Latin Grammy 2023 del premio di Persona dell’anno. Un grandissimo traguardo per lei, che negli ultimi mesi si è anche esibita per la prima volta nella sua carriera non solo a Venezia, ma anche a Siviglia. E che proprio a Siviglia riceverà questo nuovo prestigioso premio, l’ennesimo di un percorso artistico che non smette mai di stupire.

Laura Pausini premiata ai Latin Grammy 2023

Ci sono pochi artisti italiani che sono stati in grado di conquistare la fiducia di moltissimi fan in tutto il mondo. Negli ultimi anni sono riusciti in quest’impresa i Måneskin. Indubbiamente, però, la cantante italiana più conosciuta e apprezzata resta ancora Laura Pausini, una vera musa per il mondo latino.

Laura Pausini

Lo conferma anche il premio che ha voluto conferirgli, ancora una volta, l’Academy dei Latin Grammy. La cantante di Solarolo riceverà infatti il riconoscimento come Persona dell’anno. La consegna avverrà il 16 novembre a Siviglia, presso il Centro esposizioni e conferenze Fibes.

Di seguito il post con l’annuncio:

Laura Pausini presenta i dettagli di Anime parallele

L’ennesimo grande traguardo per Laura, che sui social ha confermato questa notizia commentandola con poche, semplici parole: “Immensamente grata e onorata, non vedo l’ora”. D’altronde, in carriera la nostra portacolori ha già conquistato 4 Latin Grammy, ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo e collezionato circa 226 dischi di platino. Si tratta dunque solo della ciliegina su una torta già ricca e corposa.

Intanto l’artista romagnola prosegue però nella promozione del suo nuovo album, Anime parallele, e ha finalmente svelato anche i dettagli della tracklist sia in italiano che in spagnolo:

1 – Zero / Cero

2 – Un buon inizio / Un buen inicio

3 – Durare / Durar

4 – Eppure non è così / Perdona si no es así

5 – Cos’è / Què es

6 – Tutte le volte / Todas las veces

7 – Il primo passo sulla luna / El primer paso en la luna

8 – Dimora naturale / Hogar natural

9 – Più che un’idea / Mas que una idea

10 – Anime parallele / Almas paralelas

11 – Però / Pero

12 – Flashback

13 – Venere / Venus

14 – Vale la pena

15 – Oltre la superficie / Mas alla de la superficie

16 – Davanti a noi / Frente a nosotros

Bonus tracks:

1 – Nemica

2 – All’amore nostro

3 – Il primo passo sulla luna (live in Venezia)

4 – Un buen inicio (live in Sevilla)

5 – A ese amor tan nuestro

6 – Enemiga

