Luca Carboni, le canzoni migliori: da Ci vuole un fisico bestiale a Mare mare, i brani più rappresentativi della sua carriera.

Luca Carboni è uno degli artisti più famosi del panorama musicale italiano. Ha all’attivo 12 album in studio e, sin dal suo primo lavoro, ha dimostrato di essere un autore e un musicista di talento. Una delle sue canzoni più famose e conosciute è Ci vuole un fisico bestiale, che diventò una hit in poco tempo, in quanto caratterizzata da un motivo incalzante e un testo frizzante. Scopriamo insieme le migliori canzoni del cantautore e musicista italiano.

Luca Carboni

Luca Carboni, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Ci vuole un fisico bestiale, brano presente nell’album Carboni del 1992. Il brano è stato scritto dal cantautore e presentato, in anteprima, a Fantastico 12. La canzone fu realizzata anche a cappella in duetto con i Neri per caso nel 2008.

Il video di Ci vuole un fisico bestiale:

Andiamo avanti con Le ragazze, canzone presente nell’album Carovana, pubblicato nel 1998. Un brano estivo, che iniziò a circolare nelle radio a partire dal 1998, e che fu molto trasmesso in quell’anno. Uno delle canzoni più famose del cantautore che fa leva su pochi strumenti, che la rendono essenziale.

Il video di Le ragazze:

C’è, poi, Mi ami davvero, canzone contenuta nell’album Luca, pubblicato nel 2001. L’autore chiede alla sua ama davvero e se ciò che mostra è la sua reale natura, “Non come gli spot che dicono solo bugie”.

Il video di Mi ami davvero:

Luca Carboni: Mare mare e Luca, lo stesso

Mare mare è una canzone contenuta nell’album Carboni, pubblicato nel 1992. Grazie a questo brano, il cantautore vinse il Festivalbar. Una canzone che fu definita un tormentone, anche se decisamente atipico, sia per il testo che per l’andamento strumentale della stessa. A differenza delle altre canzoni tipicamente estive, che hanno un tono leggero e frizzante, questa di Carboni ha un alluce decisamente malinconica.

Il video di Mare mare:

Infine, citiamo una canzone più recente, ossia Luca lo stesso, presente nell’album Pop-up del 2015. Il brano è stato premiato nella categoria Singolo Platino ai Wind Music Award. Il brano è stato scritto da Carboni a quattro mani con Tommaso Paradiso, ex voce dei TheGiornalisti e si focalizza sulla realtà odierna che non è più definita, ma frammentata in mille pezzi, dalle molteplici interpretazioni.

Il video di Luca lo stesso:

Altro singolo molto amato della carriera dell’artista bolognese è poi Farfallina. Primo singolo del suo terzo album, divenne un grande successo, anche grazie alla citazione di La canzone del sole al suo interno. Di seguito il video di una versione live della sua celebre Farfallina:

Riproduzione riservata © 2023 - NM