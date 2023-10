Francesca Michielin torna in concerto a Milano nel 2023: le date e i biglietti dei nuovi appuntamenti della cantante.

L’attesa è terminata. Francesca Michielin può finalmente tornare a esibirsi dal vivo. Dopo i problemi di salute della scorsa estate, che l’avevano costretta a cancellare tutti gli appuntamenti in programma tra agosto e settembre, la cantautrice di Bassano, conduttrice di X Factor, sta finalmente meglio, ed è pronta a salire sul palco per un progetto molto particolare.

Sarà protagonista infatti della rassegna Suono di sabato all’Arca. Potrà esibirsi per sei weekend consecutivi, dal prossimo 28 ottobre, nel tempio degli artisti di Milano. Una serie di appuntamenti che si svolgeranno in concomitanza con i live di X Factor.

Francesca Michielin: le serate all’Arca a Milano

Non saranno live veri e propri, o comunque non saranno normali concerti quelli che avranno per protagonista a Milano la cantautrice di Bassano. Si tratterà di sei imperdibili appuntamenti indoor che avranno per protagonista l’artista nelle vesti di cantante e polistrumentista. Concerti intimi in cui proporrà alcuni dei suoi brani più famosi con l’accompagnamento di una band di alto livello.

Suono di sabato all’Arca non sarà però solo musica. Durante le varie esibizioni la conduttrice di X Factor racconterà al pubblico aneddoti personali, storie di vita, scambierà il suo punto di vista con il pubblico presente, e nella seconda parte della serata lascerà spazio a chi vorrà esibirsi con la sua band, per dar vita a vere e proprie jam session.

Francesca Michielin in concerto: le date

I live si svolgeranno a partire dal prossimo 28 ottobre per sei sabati consecutivi, fino al 2 dicembre. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dall’11 ottobre. Non sappiamo ancora se gli appuntamenti si ripeteranno nel 2024, ma è certo che questo ritorno all’attività dal vivo per Francesca Michielin potrebbe essere il preludio anche per il recupero dei concerti cancellati negli scorsi mesi, da programmare magari nei primi mesi del nuovo anno.

Questo il calendario completo degli appuntamenti in programma:

– 28 ottobre 2023

– 4 novembre 2023

– 11 novembre 2023

– 18 novembre 2023

– 25 novembre 2023

– 2 dicembre 2023

Sei appuntamenti imperdibili in un periodo di grandi impegni per la cantautrice di Bassano, che non sarà solo chiamata contemporaneamente a condurre i live di X Factor, ma sarà anche protagonista della Milano Music Week 2023 nel ruolo di curatrice speciale insieme alla direttrice artistica Nur Al Habash.

