Il cantante ha lanciato una frecciatina a Barbare D’Urso, sua presunta ex fiamma che parteciperà a Ballando con le Stelle.

Oggi, 11 settembre 2025, Pupo raggiunge un traguardo importante: il cantante, infatti, compie 70 anni. La sua è stata una vita caratterizzata da trascorsi “turbolenti”, come molteplici tradimenti e persino gravi problemi economici dovuti al vizio del gioco.

In occasione del suo compleanno, qualche giorno fa ha partecipato a un’intervista per il Corriere della Sera, durante la quale ha avuto modo di raccontarsi e di togliersi “qualche sassolino”. Tra questi anche il presunto flirt con Barbara D’Urso, verso la quale ha deciso di lanciare anche una pungente frecciatina.

Il tanto discusso flirt con Barbara D’Urso

Pupo non ha mai fatto un mistero di essere un donnaiolo e di aver frequentato molte donne, alcune addirittura sposate coi suoi amici. Tra le varie fiamme del cantante, vi sarebbe anche Barbara D’Urso, la quale tuttavia ha sempre negato ogni voce in merito a ciò.

Proprio qualche anno fa, in un’intervista a Pomeriggio 5, Barbara aveva comunicato la sua verità: “Sui siti ci sono alcune dichiarazioni su una presunta storia che avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Naturalmente piccolo di età. Al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa. Io ci ho riso, non ho mai replicato, ma adesso basta“. Ricordando le ripetute smentite della D’Urso, Pupo ha commentato: “E chi se ne frega. So bluffare ma non invento“. Barbara D’Urso al Marateale 2023 – notiziemusica.it

La pungente frecciata su Ballando con le Stelle