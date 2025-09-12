Irama, scoppia la passione per una ex cantante di Amici: ecco chi è

Da qualche settimana si rincorrono le voci secondo cui tra il cantante e una ex partecipante di Amici sia scattato l’amore.

Ormai da settimane sul web sta circolando una notizia che sta facendo tenere il fiato sospeso ai fan di Irama. Stando a un’indiscrezione, il cantante avrebbe trovato l’amore in una collega, anche lei ex concorrente di Amici, il famoso talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta.

La fiamma segreta di Irama: chi è

Secondo le indiscrezioni degli ultimi tempi, il cuore di Irama starebbe battendo per Mew, ex cantante di Amici che ha preso parte alla ventitreesima edizione del famoso talent show di Maria De Filippi. In effetti, Mew era tra i concorrenti favoriti di Amici 23, ma il suo percorso si è interrotto bruscamente nel corso dell’anno a causa di alcuni problemi di salute mentale.

All’epoca, la giovane cantante aveva trovato all’interno della casa di Amici persino l’amore: si trattava di Matthew, anche lui allievo della scuola. Tuttavia, a distanza di qualche tempo la coppia ha deciso di lasciarsi, tant’è vero che qualche mese fa, si era parlato persino di un possibile flirt tra lui e Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Tuttavia, il gossip era stato smentito in quanto i due sarebbe soltanto in rapporti di amicizia.

Mew – notiziemusica.it

La vita sentimentale di Irama

Per quanto riguarda Irama, il cantante è da sempre molto riservato sulla sua vita sentimentale. Del resto, l’ultima volta che l’artista ha deciso di ufficializzare la sua relazione è stato ormai sette anni fa, ma da allora non si hanno più notizie in merito. Lo scorso inverno si era parlato di un possibile flirt con un’artista venezuelana, Elena Rose, anche se Irama non si è mai esposto in merito.