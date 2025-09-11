La cantante è molto legata ad Alessandra e in occasione della nascita della piccola Penelope ha voluto dedicare un momento del suo live.

Tra BigMama e Alessandra Amoroso c’è un rapporto che va ben oltre le “semplici” collaborazioni lavorative. In effetti, le due cantanti sono legate da una sincera amicizia e sono unite come se fossero sorelle.

Un grande affetto che BigMama ha deciso di rivolgere anche nei confronti della piccola Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso nata lo scorso 6 settembre. L’occasione? Il concerto del 9 settembre presso l’Ex Macello di Milano.

Il bellissimo gesto di BigMama per Penelope

Due giorni fa si è tenuto presso l’Ex Macello di Milano il party per la nuova edizione di X Factor. Numerosi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, tra cui BigMama. È proprio durante la sua performance che la cantante ha chiesto di interrompere momentaneamente la musica e fatto al pubblico una richiesta speciale: “un urlo gigantesco per mia nipote Penelope“.

Il riferimento è proprio a Penelope, la primogenita di Alessandra Amoroso, nata lo scorso 6 settembre a Roma che BigMama considera affettuosamente “sua nipote”. Di seguito il video pubblicato sui social:

L’amicizia tra BigMama e Alessandra Amoroso

Dunque, a legare BigMama e Alessandra Amoroso è un’amicizia speciale e sincera. Un rapporto di affetto nato da una semplice collaborazione per il singolo “Mezzo Rotto” e da lì non si sono più lasciate. Al contrario, BigMama ha poi aperto anche un concerto dell’amica, hanno partecipato a Sanremo e condiviso il palco di Una Nessuna Centomila.

Oggi le due cantanti condividono una sintonia speciale e non smettono mai di sostenersi reciprocamente e divertirsi sia durante le esibizioni sul palco, sia nella vita di tutti i giorni. Del resto, la stessa Alessandra più volte ha fatto presente che per lei BigMama sia una vera e propria sorella.