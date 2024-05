Big Mama e Alessandra Amoroso pubblicano "Mezzo Rotto"

Il 31 maggio esce “Mezzo Rotto”, l’atteso primo singolo in collaborazione tra Alessandra Amoroso e BigMama.

Alessandra Amoroso e BigMama uniscono le forze per la prima volta in “Mezzo Rotto“, un singolo che promette di lasciare il segno nel panorama musicale italiano. Prevista per il lancio venerdì 31 maggio, questa collaborazione segna non solo un momento importante nelle carriere delle due artiste ma anche un’evoluzione nel loro stile musicale.

Prodotta da ZEF e frutto della penna di Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone (alias BigMama), la canzone nasce da un incontro casuale e fortuito durante l’ultimo tour di Alessandra nel 2022, culminando in un rapporto di reciproca ammirazione e amicizia.

“Mezzo Rotto”: una fusione musicale innovativa

“Mezzo Rotto” si distingue per essere un brano pop con evidenti influenze dance, un mix che non solo cattura l’orecchio dell’ascoltatore ma racconta anche una profonda storia d’amore. La narrazione del singolo pone al centro la resilienza e il sostegno reciproco, sottolineando l’importanza della solidarietà femminile. Prima della sua uscita ufficiale, le artiste hanno condiviso un assaggio del brano su TikTok, stuzzicando la curiosità e l’entusiasmo dei loro fan.

La particolarità di questo duetto non risiede solo nella fusione dei rispettivi stili musicali, ma anche nel legame cresciuto tra le due artiste negli ultimi tempi. Il loro incontro al Festival di Sanremo e la successiva performance all’Arena di Verona, in occasione dell’evento Una Nessuna Centomila, hanno evidenziato un sincero rapporto professionale e personale.

Il debutto televisivo del singolo è previsto durante una puntata del Battiti Live su Italia 1, dove le due hanno già offerto al pubblico un’anteprima esclusiva del loro lavoro.

Verso un successo estivo

Con la sua atmosfera vibrante e un messaggio profondo, “Mezzo Rotto” si candida a diventare il tormentone dell’estate 2024. La combinazione della voce potente di Alessandra Amoroso con lo stile distintivo di BigMama promette di regalare agli ascoltatori un’esperienza musicale unica. Questa collaborazione non solo sottolinea l’evoluzione artistica di entrambe ma dimostra come la musica possa essere un terreno fertile per nuove sperimentazioni e incontri.

BigMama al Festival di Sanremo 2024

Il successo anticipato di “Mezzo Rotto” si basa sul talento e sulla passione di Alessandra Amoroso e BigMama, due artiste che continuano a influenzare il panorama musicale italiano con la loro energia e creatività. Con un testo che parla direttamente al cuore e melodie che invitano alla danza, il singolo si prepara a conquistare le classifiche e gli ascoltatori di tutta la nazione.